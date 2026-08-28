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菲律賓百人遊學團爆登革熱疫情…境外移入再增4人 為首例彰化境外群聚

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署發言人林明誠指出，百人菲律賓遊學團已有4人感染登革熱，後續將持續追蹤返台學生並進行疫調。聯合報系資料照
疾管署發言人林明誠指出，百人菲律賓遊學團已有4人感染登革熱，後續將持續追蹤返台學生並進行疫調。聯合報系資料照

台灣登革熱境外移入再增4例，為彰化縣首例境外移入群聚案，疾管署發言人林明誠表示，一群約百人的菲律賓宿霧的遊學團7月31日出團，其中18人返台有4人登革熱NS1快篩呈陽性，檢體正追回進行分型及定序，由於全部團員分散於全台17個縣市，各縣市衛生局也正在掌握其行蹤。

根據彰化縣衛生局公布的資訊顯示，前往菲律賓語言學校同期的學員約有100餘人，來自各縣市，其中彰化縣共有18名學員及家屬參加，目前已有4人NS1陽性，4人經就醫治療後，其中1人因病情較嚴重，仍需住院觀察，另外3人已自行返家。 

林明誠表示，百名的菲律賓遊學團僅有部分學員返台，至於已經返台多少人，正逐一過濾名單，同步疫調中。接下來即將開學，開學前後的防疫相當重要，需透過教育體系結合觀光旅遊業，以及基層醫師的警覺，才能及早發現、阻斷社區傳播風險。

目前已經委由交通部，請旅遊業者加強提醒團員出國期間落實防蚊措施及返國後健康追蹤，另外也於各航空站透過多元管道衛教宣導，呼籲民眾返國入境時如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。

醫療院所也須提高警覺，落實詢問TOCC旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

疾管署提醒，不論暑假出遊或是出國，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分防蚊藥劑以降低蚊蟲叮咬風險。

菲律賓 登革熱 境外移入

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