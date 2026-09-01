天氣熱沒胃口吃什麼？ 網友熱議六大「開胃食材」助你提振食慾



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「開胃食材」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大開胃食材有哪些。

炎炎夏日，高溫與悶熱的天氣常讓人提不起食慾，即使到了用餐時間，也可能不知道該吃些什麼。此時比起油膩厚重的料理，酸甜、清爽或帶點辛辣滋味的食物，往往更能引起食慾。本篇整理出網友熱議的六大「開胃食材」，一起看看哪些食材最受大家青睞！

「檸檬」酸香百搭最受關注 「番茄」酸甜清爽而不膩

網友熱議TOP6開胃食材 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「開胃食材」的相關話題討論，可以發現「檸檬」最常被提及。檸檬除了具有鮮明的酸味能讓唾液分泌更旺盛之外，在料理中加入少量檸檬汁能中和濃厚或油膩的口感，讓料理吃起來更加清爽。

對此，有營養師推薦民眾可製作「涼拌檸檬芥末秋葵」，喚醒食慾又開胃；此外，也有不少網友推薦「泰式檸檬魚」和「泰式涼拌大薄片」，直呼「真的讓我好驚艷，酸酸辣辣的醬汁配上鮮嫩魚肉，真的超級開胃」、「泰式涼拌大薄片，檸檬酸爽開胃，豬肉薄片口感Q彈」，顯示檸檬不論搭配海鮮或式肉類做成涼拌料理，其自然酸香的特色能襯托其他食材的風味，為料理增添清爽口感，因此成為不少人食慾不振時的選擇。

排行第二的「番茄」同樣深受網友喜愛，番茄吃起來清爽酸甜，搭配涼拌、醃漬等料理方式，更能突顯其爽口風味。對此便有網友表示「天氣越來越熱，做個梅漬番茄冰涼、酸甜、又開胃」，也有人分享自己的獨門涼拌食譜，將番茄放入由冷高湯和昆布醬油混合而成的醬汁，做成「冷高湯番茄漬」，吃起來「冰冰涼涼、鮮甜回甘，直呼是夏天冰箱必備的開胃小菜。

而「豆腐」相關料理也受到不少網友推薦，除了常見的胡麻豆腐、麻婆豆腐等經典吃法，也有民眾自製「酪梨皮蛋豆腐」創意料理，表示「真的非常爽口又開胃」，可見豆腐雖然本身味道溫和，但憑藉容易與各式食材搭配的特性，無論與辛香麻辣的醬料一同食用或搭配清爽蔬果，都都能變化出不同的開胃風味。

此外，「蝦子」富含可以幫助人體維持味覺與食慾的礦物質「鋅」，且肉質鮮甜、口感彈嫩，搭配酸甜、辛辣醬料製成「百香果鮮蝦沙拉」與「泰式酸辣蝦仁」等料理，都讓不少人直呼十分開胃。

而「辣椒」除了食材本身的辛辣口感能刺激、提升食慾，不同的品種和調味方式也讓辣椒在料理中呈現微辣回甘、酸辣爽口等多元風味，因此受到不少民眾喜愛。

最後，口感清脆爽口的「木耳」只需要簡單調味即可做成開胃涼拌菜，無論單吃或搭配主食，都是不少人夏季時喜愛的開胃料理。

因為天氣炎熱感到食慾不振時，不妨將網友熱議的開胃食材加入日常料理菜單，透過涼拌、醬料搭配等烹調方式，讓炎炎夏日的每一餐吃得更加清爽開胃。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「開胃食材」相關討論則數。

觀測期間：2026/04/18~2026/07/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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