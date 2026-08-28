國際研究：用對方法寫日記可助緩解憂鬱症狀

心情迷茫、人生卡關 時，據最新國際研究指出，連兩週書寫日記，回顧童年到成年早期，並從中找回身分認同感，這種易執行、低成本的方法，有助陷入憂鬱漩渦的年輕成人緩解症狀。

18至29歲的年輕人常在「我是誰、我要去哪」的迷霧中感到焦慮。董氏基金會近日透過新聞稿，引述「諮詢與臨床心理學期刊」於2026年發表的研究顯示，緩解憂鬱的良方可能就在筆尖。

該研究由美國康乃爾大學進行，研究者以111名至少具有中度憂鬱症狀的18至29歲年輕成人為對象，隨機分為實驗組與對照組。兩週期間，對照組撰寫日常活動；實驗組則依據5個提示，回顧幼年、國中、高中、大學及未來等不同階段的動機、熱情或目標，以及這些經驗如何影響目前的人生方向。

結果顯示，兩個月後，相較於對照組，進行身分認同反思的實驗組憂鬱程度顯著較低、脫軌感較低，也更能感受到與過去自我的連結。

研究發現，這項方法對進行「反思性自我評估」者效果最為顯著；對過度聚焦於負面經驗的「反芻式沉思」者效益最少。研究者認為，日記書寫提示可能為很多人提供了具前景的症狀緩解良策。

國立台灣師範大學心輔系退休教授林家興指出，這種「反思書寫」和單純記錄「今天吃了什麼、做了什麼」的普通日記不太一樣，核心是系統性回顧成長經歷，並探討過去事件如何影響現在的人生方向，藉此把碎片化的自我慢慢拼回來。

面對生活中的迷惘與脫軌感，董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨建議，每天花5至10分鐘進行「自我書寫」，重新找回一點掌控感，也幫助自己更了解自己。

至於具體的練習方法，葉雅馨說，包括「紀錄三件微小好事」、「無拘束自由書寫」、「條列隔天能掌握的3個微小行動」等，應避免日記書寫陷入「負面反芻」，關鍵在於從「抱怨自責」轉向「尋找解決方法」，若發現心情越寫越低落，應立即停止並轉移注意力，當低落情緒持續無法改善且影響生活，應尋求專業協助。