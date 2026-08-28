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UCC 冠軍監修咖啡現身「500甜」！限量贈送濾掛咖啡10入裝，產品登場即秒殺

聯合線上／ 黎允之

濃郁甜香瀰漫、排隊人潮一波接一波，台灣最具代表性的甜點指南「500甜」，集結超過30家全台人氣甜點名店，打造一場甜點控不容錯過的味蕾盛會。現場除了各式甜點輪番登場，「咖啡＋甜點」的完美搭配也成為另一大亮點。擁有超過90年歷史的日本咖啡品牌UCC「冠軍監修系列」推出限量體驗活動，吸引大批民眾排隊響應，迫不及待想把世界冠軍級咖啡帶回家，限量UCC冠軍監修商品很快便被熱情民眾一掃而空，成為活動中最讓人意猶未盡的滋味。

「UCC冠軍監修系列」咖啡現身「500甜」，限量體驗活動人氣爆棚、瞬間索取一空。 圖／聯合線上提供
「UCC冠軍監修系列」咖啡現身「500甜」，限量體驗活動人氣爆棚、瞬間索取一空。 圖／聯合線上提供

當冠軍監修咖啡碰上精選甜點，不同風味各有最佳拍檔！
對懂吃的饕客而言，一杯咖啡不只是餐後飲品，更能與甜點彼此呼應，讓原本各自精彩的風味，在入口瞬間碰撞出新的層次。UCC旗下超人氣「冠軍監修系列」，集結UCC世界冠軍團隊多年累積的專業與經驗，從咖啡豆選用、杯測到配方調製，皆由UCC培育的世界咖啡冠軍團隊全程監修把關，將冠軍對風味的細膩要求，轉化為消費者在家也能輕鬆享受的咖啡體驗。

冠軍監修系列有「甘醇橙香」、「蜜柑堅果」與「醇香果調」三款風味咖啡豆及濾掛式咖啡，從不同產區與拼配方式出發，展現咖啡截然不同的風味表情。

UCC熱銷的「冠軍監修系列」，共有「甘醇橙香」、「蜜柑堅果」與「醇香果調」三款。 圖／聯合線上提供
UCC熱銷的「冠軍監修系列」，共有「甘醇橙香」、「蜜柑堅果」與「醇香果調」三款。 圖／聯合線上提供

舌尖上的完美邂逅， 三款咖啡冠軍風味解鎖絕配組合
其中，「甘醇橙香」由2017世界盃虹吸咖啡大賽冠軍楊衣姍監製，選用非洲咖啡豆的優雅花香，搭配中南美洲咖啡豆的糖蜜甜感，共譜出柑橘、蘋果與糖蜜般的果實香氣，清新柔和的風味獨樹一格。若搭配堅果或果乾塔，甜點的酥香與果乾風味能襯托咖啡細緻的果香，讓整體味覺層次更加豐富。

喜歡咖啡加入牛奶、偏愛濃郁甜感的消費者，則可選擇「蜜柑堅果」。這款咖啡由2026世界拉花冠軍林紹興親自監製，以甜感為主軸，精選巴西與瓜地馬拉兩大產區咖啡豆調配，入口帶有黑糖般溫潤甜香，隨之而來的是烤杏仁與柑橘氣息，多層次口感驚艷味蕾。搭配橙香巧克力蛋糕，柑橘果香與巧克力的濃郁滋味彼此呼應，尾韻更顯悠長。

至於喜歡果香與醇厚口感兼具的咖啡迷，「醇香果調」是不容錯過的選擇。入口先迎來瓜地馬拉咖啡豆的藍莓、李子果香，接著帶出巴西咖啡豆溫潤滑順的可可氣息，果香與醇厚感自然接棒，酸甜平衡、香氣豐富，喝下後還留著一抹迷人的可可果香。搭配焦糖布丁時，焦糖的甜香與咖啡醇厚滋味相互交融，圓潤細緻的絲滑口感，讓人一口接一口停不下來。

隨時在家享受冠軍品味，冠軍監修系列全台熱銷
想把活動現場的美味帶到家裡嗎？「UCC冠軍監修系列」咖啡豆與濾掛式咖啡於全台各大通路熱銷，包括全聯、大全聯、萬家福、樂家康、楓康、喜互惠，以及MOMO、PChome等電商平台皆可購買。無論是午後來一杯咖啡搭配甜點，或是在家享受悠閒咖啡時光，都能依照不同風味選擇最適合的搭配，隨時開啟一場冠軍級咖啡的美好滋味。

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