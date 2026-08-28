國泰醫院協助友邦建立醫療資訊系統篩檢慢性病 獲亞太永續獎肯定

2026亞太暨台灣永續行動獎近期舉行頒獎典禮，國泰醫院以「氣候、健康、培力」為永續主軸，將永續概念融入醫療臨床，醫療品質及社會關懷再獲肯定，於分別以聖露西亞慢病防治及新生兒照護「第一哩路 全面守護」榮獲金獎；「慢病共管 共病無懼」及「精準解碼VHL護全家」榮獲銀獎。

國泰醫院指出，該院與國合會（ICDF）自2023年起，走訪聖露西亞當地洞察需求，由醫院開發「i-Screen智慧社區篩檢系統」，導入免抽血風險預測模型，將病患篩檢資料串連至當地醫療資訊系統，以利後續照護追蹤，解決當地仰賴紙本造成的醫療連續斷層。

院方表示，該院以種子師資培訓實現「知識移轉、在地轉譯」，讓當地醫護人員習得核心概念後，反國自主擴散照護模式；亦強化社區衛教推廣，建立從篩檢至防治的完整照護鏈，提升高風險個案轉介人次與慢性病個案回診率，該系統開發與導入，獲協助友邦建立醫療數位化基礎，提升當地公衛管理績效與醫療量能，得外交部與聖露西亞總理肯定。

國泰醫院利用3項專利，防新生兒低體溫與氣管滑脫以及仿子宮嬰兒巢照護，強化安全管控；結盟院外45家機構，制定外接SOP，以「5G智慧外接轉送平台」降低轉診耗時與轉送過程風險；重視家長賦能，創新「出院前家屬共照病房」，更設立「NICU TO HOME」數位平台，提供家屬完整及反覆的知能衛教，可及時提出疑問，進而降低出院後非預期再住院率。

院方指出，該院以「多重慢性病共病關聯圖」對12種慢性病與吸菸史進行風險分層，發展C-K-M症候群整合辨識、失智症早期初篩、腦中風心電圖篩檢等8大跨疾病別共管作法，超前預警。主動發現心衰竭個案血糖異常並及早介入，改善糖化血色素；高風險者延伸失智初篩、末期腎病預先植管，實質減輕長照家庭負擔。

逢希伯-林道症候群（Von Hippel-Lindau disease，VHL）為遺傳罕病，每位病人的子女具50%機率遺傳此疾病。在腫瘤反覆生長於非固定器官情況下，從全球至台灣，都有低收案率、診斷及治療延遲的問題。國泰醫院指出，該院收治全台近半數個案，創建家族樹模型，讓擁有基因，但尚未有症狀的家屬也能定期追蹤，有效預防病情發展。

國泰醫院院長簡志誠強調，醫院秉持「以人為本」理念，近年持續不斷投入的醫療創新與ESG具體行動，今年再獲雙金雙銀，已是連續5年榮獲台灣永續行動獎肯定，未來將持續精進並發揮影響力，讓醫療服務超越治療，透過深化科技賦能、推動社區與國際醫療共融，持續為社會締造健康福祉與實踐永續醫療。