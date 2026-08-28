連日豪雨雲林農損近千公頃 水林地瓜剛種下就泡水黃葉

8月下旬連續豪雨造成雲林多地農損，縣府統計受災面積已達949公頃，損失金額逾3300多萬元，包括花生、食用玉米受損最嚴重，甘藷（地瓜）、大豆、青蔥等也傳出災情。水林鄉是全台地瓜最大產地，近日出現剛種下約1個月的地瓜苗疑因長時間泡水，出現葉面黃化、萎凋等情形；國民黨立委、縣長參選人張嘉郡與民進黨立委、縣長參選人劉建國今(28日）分別勘災，要求中央加速災損認定及天然災害救助。

縣府統計，截至8月27日豪雨農作物受災面積949公頃，損害程度22%，損失金額約3300多萬元，又以花生、食用玉米最嚴重，其次為甘藷、大豆、蔥等，實際災損仍持續查報中。農業部昨已公告落花生、大豆、胡麻啟動天然災害現金救助，但水林等地的地瓜災情也陸續浮現，農民盼中央擴大救助範圍。

水林鄉楊姓農民表示，她8月初種下地瓜苗，豪雨來襲後，泡水近一周仍無法退水，近期葉面開始黃化，擔心根部泡爛。水林鄉代理鄉長張東凱表示，嘉義以南地區已先啟動全品項天然災害救助，雲林同樣受災嚴重，水林又是全台重要地瓜產區，希望中央也能啟動全品項救助，讓受災農民及早復耕。

農試所嘉義分所、農改場雲林分場人員現勘指出，部分地瓜田地勢低窪，加上地瓜苗剛種下，生長力較弱，受到連續降雨及田間積水影響較大，目前部分苗株已有葉面黃化、萎凋及根部受損情形，後續仍須持續觀察是否出現延遲性危害。

張嘉郡今天前往水林、北港及土庫現勘，除水林甘藷外，也了解北港玉米、土庫青蔥倒伏情形。她表示，農業天然災害救助最重要的是「時效」，災情不一定在雨停、退水後立即顯現，部分苗株可能數日後才陸續枯萎或死亡，要求農業部掌握實際災情，符合標準就應加速認定、公告，必要時簡化程序，甚至研議免現勘，並爭取雲林啟動全品項天然災害救助。

劉建國今發布新聞稿，指連日大雨讓雲林許多農田泡在水裡，大豆、毛豆、花生、黑豆、胡麻、青割玉米、食用玉米等作物均受損嚴重，呼籲農民趕快向公所通報，以利啟動救助程序。

農糧署中區分署提醒，受災農民應拍照保存災損情形、留下紀錄，並向所在地公所速報，也可利用「農業天然災害現地照相APP」協助留存災情，保障自身救助權益。

水林鄉是全台地瓜最大產地，近日出現剛種下約1個月的地瓜苗疑因長時間泡水，出現葉面黃化、萎凋等情形。記者陳雅玲／攝影