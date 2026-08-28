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今年傳首件登革熱境外移入群聚 赴菲律賓遊學團百餘人列接觸者

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供
國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供

來自多個縣市百餘名國小到高中學生，近日前往菲律賓遊學，部分成員陸續出現發燒、疲倦等症狀就醫，其中彰化縣共有18名學員及家屬參加，目前有4人確診登革熱NS1陽性，1人仍住院中，其他3人回家觀察，並需做好防蚊隔離，這是國內今年首件境外移入群聚案件。

據了解，由彰化縣衛生局通報的此一國內今年首件境外移入群聚案件，百餘名境外接觸者中，彰化縣18人、台中市21人、桃園市18人、新竹市新竹縣6人、新北及台北市18人、高雄及屏東10人、台南雲林嘉義8人、花蓮縣4人，彰化縣衛生局均已通報相關縣市及疾管署，由於是接觸者，是否感染要等採檢抽驗。

其中彰化縣有18名學員及家屬，有5人陸續出現發燒、疲倦等症狀就醫，其中4人確診，1人因病情較嚴重仍住院中，其餘學生及家長仍持續做快篩及抽血確認中，彰化縣環保局均派員到確診學生住家附近消毒、滅蚊。

衛生局表示，目前正值暑假返國及開學前夕，提醒學校及家長特別留意學生返國後的健康狀況。近期如曾前往東南亞國家或登革熱流行地區旅遊、遊學或從事相關活動，返國後14天內，應持續自主健康監測，也應持續落實防蚊措施，避免遭病媒蚊叮咬，降低病毒經病媒蚊傳播至社區的風險。

衛生局表示，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節痛、紅疹、噁心或倦怠等疑似症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊及活動史，以利醫師及早診斷與通報。

衛生局表示，近期各地時有豪大雨，雨後住家及周邊環境容易產生積水，加上氣溫適合病媒蚊活動及繁殖，請民眾主動巡檢家戶內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及孳生源，並於降雨後再次巡查，以降低病媒蚊密度。

戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）等有效成分的核可防蚊藥劑。

登革熱相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供
國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供

國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供
國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供

國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供
國內爆今年首件登革熱境外移入群聚案件，彰化縣已知有4例確診，彰化縣環保局派員前往住家附近消毒、滅蚊。圖／縣府提供

菲律賓 登革熱 境外移入

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