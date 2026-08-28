他驚訝蘇打餅乾能快速緩解胃食道逆流 營養師曝原因：吃蛋白質更有效

現代人工作、生活壓力大，三餐不定時又常亂吃，讓胃食道逆流成為文明病。有網友透露自己胃食道逆流發作時，只要吃蘇打餅乾就能很快緩解不舒服，直呼蘇打餅乾的威力太強了。有營養師解釋原因，並提醒不可食用高油高鹽的蘇打餅乾，不然可能會讓胃食道逆流更嚴重。

一名網友在Threads發文表示，自己患有胃食道逆流，曾因發作時嘗試吃了蘇打餅乾，大概三到五分鐘就感覺有點效果，日前又再次靠著蘇打餅乾來舒緩胃食道逆流的影響，讓他驚呼「這是我第二次感受到它的威力，效果可以說是立竿見影？」

貼文引起不少回響，有過來人認同蘇打餅乾的作用，「真的，我前陣子胃酸逆流，早上起來就是先吃蘇打餅乾止酸，然後才吃其他東西」、「有體驗過，當下真的覺得化學反應太神奇了」、「真的，蘇打餅乾是救星」、「之前暈車吃蘇打餅乾+一點點舒跑加水，有緩解當下超想吐的痛苦」。

也有網友分享自己嘗試過緩解胃食道逆流的飲食方法，「米餅我也覺得緩解效果也不錯」、「我胃食道逆流，長期早餐吃兩顆水煮蛋有改善」、「木耳炒秋葵+蛋，配白飯乾飯，長年胃食道逆流人士」。

留言也釣出專家留言解答，有營養師表示吃蘇打餅乾對部分患有胃食道逆流的人確實有效，但這個效果不一定是「蘇打餅乾」，因為當胃裡面有一點食物時，可以暫時減少胃酸直接刺激空空的食道，所以灼熱感會比較快緩解。他說比起蘇打餅乾，更推薦富含蛋白質的食物，像是無糖優格、豆漿、水煮蛋，因為蛋白質的飽足感通常更持久，也能讓血糖波動更穩定。

還有其他營養師補充說明蘇打餅乾有碳酸氫鈉，的確可以緩解胃食道逆流，但如果選的是高油高鹽的蘇打餅乾，反而刺激胃酸分泌，會讓症狀更嚴重。除此之外，也要避免咖啡因、炸物等等的辛辣刺激食物，才不會讓胃食道逆流反覆發作。