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在大陸急性胃腸穿孔！男堅持忍回台灣才開刀 醫籲萬萬不可

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
人在大陸急性胃腸穿孔，竟堅持一天後回台開刀，雖救回一命醫籲萬萬不可。圖／莊育權醫師提供
人在大陸急性胃腸穿孔，竟堅持一天後回台開刀，雖救回一命醫籲萬萬不可。圖／莊育權醫師提供

一名在對岸工作男子突然腹痛，醫師研判急性「中空臟器穿孔合併腹膜炎」建議緊急手術，不然會有生命危險，但男子仍決定忍住回台灣處理，一天後才手術縫合破洞，清除腹腔漏出胃酸及膿瘍，幸運撿回一命。

衛福部台南醫院醫師莊育權表示，患者非常幸運，到院後緊急手術住院八天後出院。因臟器穿孔發炎隨時可致命，且相關手術已非常成熟，呼籲民眾別因健保給付或其他考量延誤就醫。

院方表示，這名急性上腹疼痛男子日前到急診求助，急診醫師詢問狀況發現男子前一天已被中國當地醫院診斷為「中空臟器穿孔合併腹膜炎」、提醒必須立即手術，不然會很危險。

不過患者與家人商量後仍然覺得還是回台灣手術比較好，訂了隔天上午的機票，下午一下飛機就到台南醫院急診。

院方說，急診室下午三點半收治患者立刻聯繫當天值班外科莊育權醫師，經評估解釋後當天五點進開刀房。所幸檢驗病情還沒進展到敗血性休克，患者腹腔鏡檢查並確認胃部破洞，直接執行腹腔鏡微創縫合手術，並仔細清除腹腔內漏出胃酸膿瘍，患者術後第八天順利出院。

莊育權指出，中空臟器穿孔發生範圍從胃部到大腸包含所有胃腸道，只要破洞胃腸道內胃酸、膽汁、糞便或空氣就會漏出，使原本無菌腹腔遭細菌侵襲。其中又以胃或十二指腸因潰瘍造成穿孔最常見。

他說，幾十年前台灣因為濫用類固醇或長期使用非類固醇抗發炎止痛藥(NSAIDs)，加上當時國人健康及預防保健觀念還不足，胃病或胃潰瘍十分常見，老一輩一般外科醫師可說三天兩頭在處理切胃或是補破洞。近年國人觀念逐漸建立，包含健檢、胃鏡推廣、胃幽門桿菌與潰瘍的關聯及治療確立，加上新一代胃藥如質子幫浦抑制劑PPI發展，近年胃或十二指腸潰瘍穿孔已漸減少。但依然屬於一經診斷就應該盡速處理的急症。

莊育權指出，一般穿孔超過6小時便有大量細菌增生產生腹膜炎，超過12~24小時就會進展到敗血性休克並有生命危險。男子返台前一天下午便已穿孔，到急診室已接近24小時，加上搭乘飛機造成的氣壓改變也很可能讓穿孔及腹腔內空氣進一步惡化，甚至在飛機上就可能休克失去生命跡象。能夠撐到安全回台並進入開刀房治療，純屬好運。人在外地有類似情況，還是應該遵照當地醫師指示接受治療，以免延誤病情。

人在大陸急性胃腸穿孔，竟堅持一天後回台開刀，雖救回一命醫籲萬萬不可。圖／莊育權醫師提供
人在大陸急性胃腸穿孔，竟堅持一天後回台開刀，雖救回一命醫籲萬萬不可。圖／莊育權醫師提供

人在大陸急性胃腸穿孔，竟堅持一天後回台開刀，雖救回一命醫籲萬萬不可。圖／莊育權醫師提供
人在大陸急性胃腸穿孔，竟堅持一天後回台開刀，雖救回一命醫籲萬萬不可。圖／莊育權醫師提供

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