影／ 人口數將雪崩！8年級里長創芒果乾AI管理術 落實對獨居長者關懷

台灣少子女化現象超過預期，國發會28日公布最新一次人口推估，在少子女與高齡化趨勢下，總人口將持續下降，50年後將腰斬且年齡結構趨向高齡。因台灣社會現象的轉變，讓愈來愈多長者選擇或被迫「在地獨老」。衛福部耗資62.5億元擴大推動獨居老人服務，預計兩年內訪視121萬人，並依需求提供關懷訪視、餐飲、緊急救援等服務，但緩不濟急，第一線照顧「獨老」的長者還是要靠最熟悉他們的里長，而在AI時代，更有年輕里長自創管理系統協助照顧的效率化。桃園市八德區福德里里長呂宜政看起來個頭小小，很像社區裡長輩的孫子一般，今年才33歲的呂宜政透過ChatGPT、Gemini、Claude等AI工具反覆試作，搭建出「福德里社區智慧管理中心」。

這套系統結合志工管理、關懷據點管理與關懷戶管理。打開儀表板，可以看見2026年度累計發放物資936件、在冊關懷戶88人；其中包含34位獨居老人、22位身心障礙者，以及65位低收入或中低收入戶。

系統最重要的功能，是將原本散落在訪視紀錄、健康問卷、物資發放與活動出席中的資訊串起來。在「智慧高風險預警雷達」中，長者會依心情溫度計、營養不良、認知功能、防跌與肌力等指標，被標示出輕度、中度或高風險。若長者連續兩次沒有到關懷據點上課，系統也會跳出「建議主動關懷」。舉例來說，呂宜政拿起一包芒果乾，用手機拍照，上傳到自建系統。幾秒後，畫面跳出辨識結果：「芒果乾」，並同步標示糖尿病、腎臟病長者不適宜。

但若只有里長與AI，仍不足以完成獨老照顧的拼圖。呂宜政與深耕在地的吉紅本屋創辦人、護理師林治萱合作，讓這套系統能真正對準高齡者需求。林治萱說，呂宜政運用AI技術開發的這套系統，就像社區照顧的導航。心情溫度計異常，可以轉介心理衛生中心；吞嚥或營養問題，可以介接營養推廣中心；跌倒風險升高，可以連結輔具中心協助；獨居更常見的是發生意外卻沒有及時發現，透過管理系統預警、找到高風險個案，再由里長快速對接，進入家戶、由專業資源接手，照顧就不會只是事後補救。

台灣進入超高齡社會，少子化時代來臨，第一線如何更有效率將平時訪視，化成可以即時預警、持續追蹤的風險管理，呂宜政發揮創意，從芒果乾AI管理落實對獨居長輩的關懷。