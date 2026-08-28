沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

氣象署下午2時30分解除沙德爾颱風海上颱風警報，入夜後中南部雨勢也將慢慢趨緩。但接下來一周台灣仍處於低壓帶影響範圍，天氣不穩定。下周一東邊外海將有低壓系統影響，氣象署不排除成颱機率，屆時北部、東北部可能有局部大雨，其餘地區則以午後對流雷雨為主。

沙德爾颱風今天上午登陸中國大陸，並持續往西南西向中國內陸移動，強度明顯減弱。雖然海警已經解除，但馬祖距離暴風圈仍近，因此下半天仍需留意強陣風。

中央氣象署預報中心科長劉宇其指出，颱風牽引潮濕西南風帶來顯著水氣，今天上半天已經對中南部地區帶來相當大的累積雨量。從昨天凌晨0時至今天下午2時，兩日累積雨量之冠為屏東大漢山達330毫米、平地崁頂也有215毫米；嘉義及高雄山區累積雨量也都突破100至200毫米。

隨著颱風逐漸遠離，目前中南部山區雨勢仍不小，高屏山區時雨量仍有30至40毫米。但颱風加乘西南風帶來的極端降雨大致已經結束，平地降雨已趨緩、入夜後山區降雨也將慢慢結束。

不過沙德爾走，後續台灣仍持續受到低壓影響。未來一周尤其是周六清晨，中南部沿海仍受西南風影響，有局部大雨機率。中部以北則以午後對流為主，恐有大雷雨。

劉宇其表示，西北太平洋目前共有三颱並存，分別為沙德爾、在台灣東方4600公里海面的艾陶颱風及下午2時生成的班朗。但艾陶與班朗都將北上，不影響台灣。

劉宇其說，值得注意的是南海北部延伸到菲律賓東方海面的「熱帶雲簇活躍發展區」，在低壓帶環境中容易整合出低氣壓，雖然發展強度有限，但北上靠近台灣仍會帶來天氣影響。

劉宇其指出，下周一菲律賓東方海面將有熱帶低壓系統靠近台灣，可能帶來東北風，迎風面北部、東北部有局部大雨，背風面則以午後雷雨為主。

預報員張承傳表示，這個熱帶低壓系統仍有發展成颱機率，但要到後天觀察會比較準確。

沙德爾颱風登陸中國，氣象署解除海警。圖／氣象署提供