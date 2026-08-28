大FUN凱道9月19日登場 府內外十大主題區親子同樂

國人赴韓國自由行搭乘計程車，卻遭司機坑殺事件時有所聞。有台灣資深韓國線領導，使用官方開發的外國人叫車平台，卻仍被錯收10倍車資，且該名司機還避不接電話，甚至不願正常退款。她以自身案例，提醒要前往旅遊的旅客務必留意。

2026-08-28 12:29