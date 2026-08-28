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大FUN凱道9月19日登場 府內外十大主題區親子同樂
總統府今天表示，「2026大FUN凱道」將於9月19日登場，當天結合總統府假日開放參觀，在府內外及凱達格蘭大道規劃十大活動主題區，包括兒童氣候變遷高峰會、防災教育、親子電影院及兒童電音派對等；親子電影院及快速入府今天下午2時起開放登記。
總統府發布新聞稿表示，「2026大FUN凱道」由富邦文教基金會等民間團體聯合籌辦，並由總統府、環境部、客家委員會及台北市政府共同指導，9月19日結合總統府假日開放參觀，邀請大小朋友參與。
總統府指出，凱達格蘭大道當天上午10時至下午4時設有環境永續、兒本交通、全民運動等主題專區，總統府北廣場則有兒童客庄市場、親子餐飲體驗及行動攝影棚等活動，透過遊戲、運動及互動體驗，帶領親子認識氣候變遷、交通安全等議題。
總統府當天上午9時至下午4時也同步開放民眾入府參觀，府內規劃兒童氣候變遷高峰會、兒童閱讀推廣、防災教育體驗、親子電影院、兒童電音派對，以及訪談活動「今天遇見誰？」等，透過閱讀、遊戲及影音等方式，提供親子多元體驗。
其中，「親子電影院」下午1時30分至2時50分在總統府大禮堂舉辦，將放映多部台灣自製兒童短片。有意參加親子電影院或申請快速入府的民眾，可自今天下午2時起至活動官網登記報名，名額有限，額滿為止。
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