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想就醫不知該掛哪一科？苗栗醫院研發智慧就醫導引工具「苗小醫」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
院方表示「苗小醫」有長者友善模式，從高齡使用者角度簡化操作流程、提升文字易讀性，減少複雜操作步驟，即使不熟悉醫療專有名詞，也能直接以日常說法描述身體狀況獲得協助。圖／衛福部苗栗醫院提供
院方表示「苗小醫」有長者友善模式，從高齡使用者角度簡化操作流程、提升文字易讀性，減少複雜操作步驟，即使不熟悉醫療專有名詞，也能直接以日常說法描述身體狀況獲得協助。圖／衛福部苗栗醫院提供

衛福部苗栗醫院自行研發智慧就醫導引工具「苗小醫」，以民眾熟悉的「症狀」作為使用入口，只要輸入身體不適情形，或以生活化方式描述症狀，即可協助推薦適合就醫的科別作為參考，幫民眾解決面對身體不適，想就醫卻不知道該掛哪一科的困擾。

苗栗醫院指出，傳統網路掛號系統多以「科別」為入口，但一般民眾未必了解不同專科的診療範圍。因此院方自行研發「苗小醫」時，改從民眾最直覺的「哪裡不舒服」出發，使用者只要輸入症狀，也可以直接用平常說話的方式描述不適，系統便會依症狀內容協助推薦1至3個適合諮詢的科別並說明建議理由，讓民眾在掛號前先掌握正確方向。

苗栗醫院院長徐國芳表示，許多人身體出現不適時，第一個問題常是「我應該掛哪一科？」尤其醫療專科分工日益精細，對高齡長者或不熟悉醫療體系的民眾而言，選擇科別本身就可能是就醫的第一道難題。「苗小醫」開發目的不是取代醫師診斷，而是運用數位工具，協助民眾理解醫療資訊，將較複雜的科別資訊轉化為民眾容易理解、容易使用的就醫指引。

「苗小醫」研發團隊總監湯永城表示，系統開發的起點來自民眾實際就醫經驗，許多人知道自己「哪裡不舒服」，卻未必知道醫療上應尋求哪個專科協助。因此，研發團隊思考的不是要求民眾先理解醫療專業分科，而是如何讓資訊系統更貼近民眾、理解民眾的語言。

他指出，民眾描述症狀時很少會使用完整的醫療專有名詞，更多時候可能是「胸口悶悶的」、「媽媽的腳沒感覺」、「最近很容易忘東忘西」等生活化說法。因此，「苗小醫」持續建立症狀、疾病關鍵字與各科別間的對應邏輯，並針對實際查詢結果持續修正及擴充，讓系統更貼近一般民眾的使用需求。

除了症狀導引功能，「苗小醫」也將數位平權納入設計理念。針對視障使用者，系統設置視障友善模式，透過語音互動及友善操作設計，協助不便閱讀螢幕文字者取得相關資訊；長者友善模式從高齡使用者的操作需求出發，簡化操作流程並提升文字辨識與閱讀便利性，降低使用時可能遇到的障礙。

院方表示，「苗小醫」由院內團隊自行研發，從民眾「不知道掛哪一科」的日常困擾出發，透過數位工具提供就醫資訊導引，並納入視障及長者友善設計。未來也將持續依使用經驗進行優化，讓科技不只是「智慧」，更能真正回應民眾需求。

苗栗醫院提醒，「苗小醫」提供的是就醫資訊及科別參考，並不能取代醫師問診、診斷與治療；若出現持續或嚴重不適，仍應依實際情況尋求醫療專業協助。

「苗小醫」研發團隊湯永城總監指出，許多人知道自己「哪裡不舒服」，卻未必知道醫療上應尋求哪個專科協助，研發團隊思考的不是要求民眾先了解醫療專科，而是讓系統理解民眾的語言並提供協助。圖／衛福部苗栗醫院提供
「苗小醫」研發團隊湯永城總監指出，許多人知道自己「哪裡不舒服」，卻未必知道醫療上應尋求哪個專科協助，研發團隊思考的不是要求民眾先了解醫療專科，而是讓系統理解民眾的語言並提供協助。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗醫院自行研發「苗小醫」智慧就醫導引，只要說出哪裡不舒服，可立即獲得看診科別建議，並結合提供相關衛教資訊。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院自行研發「苗小醫」智慧就醫導引，只要說出哪裡不舒服，可立即獲得看診科別建議，並結合提供相關衛教資訊。圖／衛福部苗栗醫院提供

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