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60歲男走路輕飄飄不是卡到陰 腳不踏實竟是頸椎退化壓迫神經

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
不少年長脊椎病患壓迫神經，卻歸咎是自己老化，神經外科主治醫師林瑞鴻說，年長者出現相關症狀切勿盲目推拿按摩，以免造成病情惡化甚至癱瘓。圖／大甲李綜合醫院提供
不少年長脊椎病患壓迫神經，卻歸咎是自己老化，神經外科主治醫師林瑞鴻說，年長者出現相關症狀切勿盲目推拿按摩，以免造成病情惡化甚至癱瘓。圖／大甲李綜合醫院提供

一名60多歲男子頸椎三節退化、行動不便，台中榮總神經外科醫師林瑞鴻最近駐診在李綜合醫院，指出近來門診發現不少年長患者因手腳麻木、走路不穩甚至無力就診，經醫檢後確認均為「頸椎老化壓迫神經」所致，經手術後才逐漸恢復正常，林醫師特別提醒，年長者出現相關症狀切勿盲目推拿按摩，以免造成病情惡化甚至癱瘓。

神內科醫師林瑞鴻指出，這名60多歲的患者當初走路不穩卻不會疼痛，在外院僅進行一節頸椎手術後症狀未見改善，神經持續受壓迫且持續惡化。經他進一步檢查，發現患者其實是三節頸椎皆退化，建議三節脊椎全部進行手術後，症狀才終於獲得改善。

林瑞鴻說，「很多患者總是拖到嚴重時才知道就醫！」尤其是頸椎、脊椎及腰椎病變因壓迫部位與程度不同，引發的症狀相當多變，包括肩頸僵硬、上肢麻痛、四肢無力與步態不穩等。許多長者手麻但不痛而缺乏自覺，或將走路不穩歸咎於「年紀大自然現象」，完全沒意識到是頸椎出了問題。

林瑞鴻表示，許多高齡患者等到手腳愈來愈沒力氣、走路感覺輕飄飄「沒有腳踏實地」時，才驚覺身體出狀況願意就醫，但此時病情大多已惡化至晚期。此時若不慎跌倒撞擊病變脊椎，病情恐怕會急轉直下，嚴重者甚至可能導致手腳癱瘓。

林瑞鴻提醒，若民眾出現肩頸僵硬，且手臂至手指有刺痛麻木感或肌肉無力時，極可能是頸椎病變的警訊。在尚未至醫院進行詳細檢查前，萬萬不可隨意尋求民間推拿或按摩；一旦有不當外力介入，存在極高風險會讓頸椎病灶更加嚴重，甚至造成不可逆的癱瘓傷害。

不少年長脊椎病患壓迫神經，卻歸咎是自己老化，神經外科主治醫師林瑞鴻說，年長者出現相關症狀切勿盲目推拿按摩，以免造成病情惡化甚至癱瘓。圖／大甲李綜合醫院提供
不少年長脊椎病患壓迫神經，卻歸咎是自己老化，神經外科主治醫師林瑞鴻說，年長者出現相關症狀切勿盲目推拿按摩，以免造成病情惡化甚至癱瘓。圖／大甲李綜合醫院提供

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