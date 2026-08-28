財運滾滾掛上車！新竹8888、6666黃金鐵支號牌競標開搶

想搶8888、6666、9999「鐵支」黃金車牌，機會來了！新竹市監理站9月7日起推出新一輪熱門號牌網路競標，小客貨車「CFD」、普通重型機車「PKK」各釋出6560副（面），其中象徵一路大發的「8888」向來最搶手，鐵支車牌6000元起標。

新竹市監理站表示，此次網路競標自9月7日下午2時起至9月9日下午2時止，自用小客貨車推出「CFD-0001至CFD-9999」共6560副，普通重型機車則推出「PKK-0001至PKK-9999」共6560面，均為首次網路公開競標。

自用小客貨車號牌競標分為三級，第一級為4個號碼重複的「鐵支牌」，6000元起標；第二級為雙雙對對、順碼等特殊號碼，3000元起標；第三級同樣3000元起標，涵蓋第一、二級以外號碼，車主可在標售區間內自由選擇參與競標。

普通重型機車（51CC至250CC）號牌競標同樣分為三級，第一級3000元起標，第二、三級均為2000元起標。

新竹市監理站站長黃友川指出，此次釋出的「鐵支號牌」各有討喜寓意，其中「8888」象徵一路大發，是號牌競標熱度最高的尊榮首選，代表財運滾滾、事業大發；「5555」寓意五福臨門、五路進財、福氣滿盈，也是商務用車熱門號碼。

黃友川表示，「6666」代表六六大順，象徵一路順風、諸事大吉，極受自用車主喜愛；「9999」則有長長久久、長青永續及富貴綿延之意，代表行車長久平安；「1111」寓意獨占鰲頭、勇奪第一及一馬當先，象徵事業領先群雄。

新竹市監理站提醒，參與競標須先註冊成為監理服務網會員，並備妥可在監理服務網站完成網路轉帳的金融機構帳戶。得標者須於決標後24小時內完成轉帳繳費，並在指定期限內至監理站完成領牌手續。

監理站表示，若逾期未繳費，除取消得標資格，該號碼也將另行公告標售，且系統將禁止該競標者參與公路監理機關號牌競標及選號資格1年；詳細規定及完整號牌清單可至監理服務網查詢。