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童子賢：台灣發展太陽光電效率低 應重視核電

中央社／ 台北28日電

總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今天在環境部演講，指出台灣發展太陽光電效率低，並認為核能是好的基載電力，新的技術也使核電安全係數提升，應該重視。

環境部舉辦「115年度環境科技論壇暨成果發表會」，邀請童子賢以「產業、台灣、國際局勢」為題，發表專題演講，童子賢目前也是和碩聯合科技董事長。

童子賢在演講中談到台灣能源結構、電力供應穩定性與核能角色。他說，台灣現在經濟高度發展的產業都高度依賴電力，包括先進晶片、AI運算、電動車等。

童子賢說，如果使用了電動車，宣稱是環保，但電動車充的電來自高度污染石化燃料，使用電動車的美好基本想法就大打折扣。

童子賢提到太陽光電，他說，在台灣發展太陽光電效率太低，他以德國做對比，丘陵和山占德國面積不到2成，台灣則相反，可用的平地與緩坡不到3成，在這種情形下發展太陽光電，並稱之為綠電，他認為是虛假，因為太陽光電的設備用了20年後就要丟棄，會製造出很多垃圾。

童子賢說，即使把台北市連陽明山、基隆河都蓋滿太陽光電設備，提供的電力還不到台灣10%的用電需求，所以不能取名綠能就是環保。

童子賢說，台灣要認份，土地只有3萬6000平方公里，應珍惜有限資源，要讓青山綠水保持好，不要把效率低的能源當主軸，但他贊成可當輔助手段。

童子賢也提醒，太陽光電板80%控制在中國手裡，台灣大量使用時，有如脖子被人掐住。

童子賢說，電力政策是產業持續成長的關鍵，太陽光電、風電的供電並不穩定，若成主要電力會有停電風險，產業需要穩定的基載電力，不排碳的核能相對是較好的選擇，與台灣面積相當的瑞士核電占比達30%以上，瑞士的崇山峻嶺不會比台灣少，瑞士可以用核能，為何台灣不能。

童子賢說，大家熟悉的台積電是護國神山，事實上從台積電發展出去產業鏈，已成了台灣的護國群山，這些產業要得到電力的支持才能走下去。

童子賢從電價做比較，核能1度電新台幣1到1.5元，太陽光電每度4.5元，台灣每年約需近3000億度電，每度電貴1元，每年要多負擔約3000億元。

童子賢也談到很多人擔心的核電安全，他說，核電廠不是原子彈，核能發電的鈾濃度約4.5%，原子彈的鈾濃度要達到90%以上，他形容就像一般啤酒的酒精濃度低，點火不會起火。

童子賢說，真正造成核電廠核災的關鍵在爐心過熱後引發氫氣爆炸與放射性外洩，歷史上只有車諾比與日本福島是這種情形，但新一代核電設計透過冷卻方式改良、安全機制強化與事故隔離範圍縮小，安全係數已大幅提升。

太陽光電 核電 童子賢

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