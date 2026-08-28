台灣乳癌篩檢率不到5成 她擔心術後乳房留疤 新光靠「這」手術治療

國健署長年推動公費乳癌篩檢，但國內篩檢率仍不到五成，低於歐美約七至八成。除了乳房攝影帶來的不適，不少女性也擔心一旦發現乳癌，可能面臨乳房切除、留下明顯疤痕。新光醫院日前收治一名40多歲女性，篩檢發現早期乳癌後，一度因擔心術後疤痕而抗拒治療，經醫療團隊評估後採單孔達文西手術，從腋下留下約3至4公分傷口完成腫瘤切除及乳房修補，術後3天即出院。

新光醫院一般外科主任鄭翠芬表示，該名患者40多歲、未婚，確診後擔心手術會留疤，明確表明希望能維持乳房外觀。醫療團隊因此從腋下以單一切口進行手術，切除腫瘤後同步調整雙側乳房對稱，外觀幾乎看不出手術痕跡；患者出院數日後回院拔除引流管，通常術後7天內即可移除。

鄭翠芬指出，單孔達文西系統由單一切口進入體內後，再展開3支機械手臂進行手術，相較傳統多孔系統操作更靈活。傳統乳癌手術傷口約5公分，術後疼痛也較明顯；單孔手術則可進一步縮小傷口、減少出血，手術約2小時可完成，也有助縮短恢復及住院時間。

單孔達文西主要適用於第一、二期，或腫瘤約3至4公分的早期乳癌患者；部分第三期患者若經前期治療後腫瘤縮小、期別下降，也可能有機會接受手術，但仍須依個別病況評估。

鄭翠芬表示，乳癌高居台灣女性癌症發生率第一，但隨篩檢與治療進步，早期乳癌5年存活率已接近九成。現今乳癌治療除了追求存活，也愈來愈重視術後外觀、生活品質與自我認同。目前新光醫院乳癌病友接受乳房重建的比例已超過六成，多數患者治療後仍可回歸正常生活。

新光醫院副院長洪子仁表示，歐美乳癌篩檢率約七至八成，台灣仍不到五成，還有相當大的提升空間，呼籲符合資格的女性定期接受篩檢，把握早期發現、早期治療的機會。

鄭翠芬建議，若家中親友曾罹患乳癌，更應提高警覺；女性30歲起可每年接受乳房超音波檢查，40歲以上則可搭配乳房攝影。乳房攝影過程雖可能帶來不適，但定期檢查仍是及早發現乳癌的重要方式。

新光醫院泌尿科客座教授邱文祥表示，單孔達文西機械手臂系統僅需約3公分的單一微創傷口，即可完成過往需多孔或較大傷口進行的複雜手術，具有減少組織傷害、出血量及加速術後恢復等優勢，目前已應用於攝護腺癌、腎臟及輸尿管重建、子宮肌瘤、口腔癌與乳癌等領域。

新光醫院統計，自去年至今已完成447例單孔達文西手術，包括乳房手術61例、膽囊54例、疝氣26例、婦科245例及泌尿科23例。