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林保署復育橫流溪打造9座生物通道 防災與生態共存

中央社／ 台中28日電

林業及自然保育署台中分署在橫流溪打造9座不同型態的生物通道。歷經10餘年的優化與維護，魚類利用各座魚道串聯上下游，展現防災工程與生態保育並行。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，1970年代配合台中港興建，大甲溪流域曾進行大規模採石作業，造成橫流溪河川環境失衡，導致長期地質鬆動與河床刷深。歷經多次重大颱風侵襲時，大量降雨常引發山崩與土石流等災害。

為防止或減少災害發生的機率，台中分署於流域內興建多座防砂壩與固床工以穩固地盤，防砂構造物在發揮防災功能的同時，兼顧溪流生物縱向移動，將生態保育概念融入治山防災工程。

台中分署在橫流溪不同河段建置9座不同型態的生物通道；例如全斷面設計的粗石斜曲面魚道，流速多樣，粗石下方形成的天然魚窪地更讓游泳性魚類、兩棲爬蟲類與小型哺乳動物能順利往返。

為創造緩流環境，設置長達40公尺的改良型「魚骨狀」舟通式魚道，以獨特的魚骨狀阻流搭配矩形休息區，創造出流速低於每秒1.5公尺的安全水路，讓具游泳能力的溪流生物能以迂迴方式逐段向上移動。

落差較大的既有壩體則採取降壩及階段式魚道設計，利用一座座階梯水池降低水流落差，提供魚類短暫休息及停駐的空間。生態調查顯示，各座魚道均有魚類成功利用紀錄，還曾記錄到體長達27.8公分的台灣白甲魚，藉由階梯水池成功躍過構造物，完成生命週期重要的溯游歷程。

台中分署在野溪治理與護岸工程中，運用國產材在護岸兩側設置動物通道，提供動物安全無礙的穿梭移動，並串聯因防砂構造物而被切割的棲地，降低工程設施對野生動物移動及棲息的干擾，將生態保育理念落實於治山防災工程的具體實踐。

生態 林保署 復育

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