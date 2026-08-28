夏末健康攻略請收好！從上班、運動到全家保養 Coupang 酷澎一次找齊

夏末初秋到來，除了衣服要換季，每日健康也應該備戰到最佳狀態！上班盯著螢幕腦袋高速運轉，下班換上運動服揮汗動起來，忙完一天還要留點時間給自己的日常保養，回到家也開始惦記爸媽長輩的健康。現代人從早到晚，一天不同時刻，都有不同的營養需求。

圖／Coupang提供

保健品百百種，與其看到熱門成分就跟著買，不如從自己的生活開始找答案。從上班續航、下班運動、日常保養到家人健康，跟著一天四種生活情境整理自己的「健康攻略」。而每天要吃進身體的營養補給，不只要挑對，更要買得安心，在Coupang 酷澎都能找到正品選擇，從熟悉的人氣品牌到話題新品，替自己挑、幫家人補，把營養安心補進每一天。

09:00 上班模式ON：葉黃素

funcare 船井生醫 高單位葉黃素, 1盒, 30顆。 圖／Coupang提供

通勤看著手機收發email，進辦公室後馬上打開電腦，一整天8小時不間斷盯著螢幕，上班族的晶亮保養很重要。船井生醫採用游離型葉黃素，每顆含30mg葉黃素，搭配日本專利黑豆皮萃取、山桑子及維生素A、E等多重營養成分；維生素A有助於維持暗處的視覺，維生素E具抗氧化作用。植物性膠囊全素可食，每日1顆即可輕鬆補充。榮獲世界品質評鑑大賞肯定、通過SGS多項檢驗，日常補充更安心。

台塑生醫 醫之方 成人金盞花葉黃素複方膠囊, 30顆, 1盒。 圖／Coupang提供

在Coupang 酷澎擁有破千則商品評價，超過1000位顧客滿意，由長庚醫療團隊專業配方調配。台塑生醫嚴選多國專利製程金盞花葉黃素，採安定性佳的酯化型葉黃素，搭配日本專利黑豆萃取物、β-胡蘿蔔素、山桑子及多種維生素，提供日常所需多元營養補給，有助調節生理機能、維持能量正常代謝。配方通過多項國際檢驗標準，從原料到品質層層把關。是常常盯電腦螢幕的上班族，桌上不可或缺的營養小幫手。

18:00 下班動起來：高蛋白飲 x 維生素D3

TRYALL 分離豌豆蛋白飲 靜岡抹茶風味, 1kg, 1個 。 圖／Coupang提供

不用自己動手刷抹茶，也能讓健身前後喝的高蛋白跟上抹茶熱潮！TRYALL 分離豌豆蛋白飲以靜岡抹茶風味為特色，提供植物性蛋白質來源，不含乳糖、零乳製品且無麩質，素食者或乳糖不耐者也能放心飲用。每份含有23克蛋白質與3.7克支鏈胺基酸，搭配低糖配方、每份僅含2.4克脂肪，讓日常蛋白補充也能兼顧營養與好喝。Coupang 酷澎的多元選品持續回應市場變化的需求與喜好，熱銷話題新品都能在Coupang 酷澎找到安心品質。

TRYALL iCreatine 肌酸 檸檬優格風味, 420g, 1個。 圖／Coupang提供

TRYALL iCreatine 肌酸專為高強度訓練與運動族群打造，提供日常運動所需的營養補給，搭配多種維生素與礦物質，滿足訓練期間的補充需求。採用微細粉末製程，好沖泡、方便飲用，清爽檸檬香融合濃郁優格風味，酸甜順口。

台塑生醫 MD Formula 醫之方 維生素D3複方膠囊, 60顆, 545mg, 1盒。 圖／Coupang提供

重訓鍛鍊肌肉之餘，維持支撐身體的骨骼基礎同樣重要。台塑生醫醫之方陽光維生素D3複方膠囊，每顆含800IU維生素D3，搭配高純度胡椒鹼與葡萄萃取物，提供現代人便利的日常營養補給。維生素D有助於增進鈣吸收、幫助骨骼與牙齒的生長發育，並有助於維持神經、肌肉的正常生理及血鈣平衡。

一整天質感保養：抗氧飲品 x 蔓越莓錠 x 鋅

DV 麗彤生醫 醇耀妍plus濃萃飲, 20ml, 1盒 圖／Coupang提供

DV 麗彤生醫 醇耀妍plus濃萃飲的獨立小包裝設計，方便隨時補充，在忙碌的生活中也能輕鬆保持美麗。DV麗彤生醫選用金絲燕窩、日本頂級燕窩酸、白藜蘆醇，有效滋養鎖水保濕。小分子胜肽容易吸收，每天一包，養顏美容，由內而外煥發自信光采。每天喝進身體裡的東西，除了成分要仔細挑，購買通路也值得多一分講究。Coupang 酷澎把關優質品牌，讓日常保養不只追求美麗，也為消費者的健康多一層把關。

AJIOU 日本味王 強效蔓越莓錠, 30錠, 1g, 2盒。 圖／Coupang提供

悶熱潮濕的台灣夏季，女性日常私密保健更要多留意。源自日本愛知縣、台灣開發製造的AJIOU 日本味王 強效蔓越莓錠，以蔓越莓搭配專利洛神花，打造私密雙守護，幫助改變細菌叢生態、維持全天候清爽；另添加綠茶與維生素C加乘呵護，以及膠原蛋白、奧勒岡草配方，由內而外維持彈潤好氣色。全素配方搭配清新莓果風味，口含錠入口即化，好吃的保養也更容易天天堅持。

Jamieson 健美生 鋅錠, 100顆, 1罐。 圖／Coupang提供

作為最便利的國內外保健品通路，來自加拿大的 Jamieson 健美生在 Coupang 酷澎也買得到！ Jamieson 健美生鋅錠每錠含人體必需礦物質鋅22.5mg，有助於維持能量正常代謝、增進皮膚健康、維持正常味覺與食慾，並有助於組織蛋白質的合成。男女皆適合日常補充，尤其適合重視營養補給與健康維持的族群，一天一錠，輕鬆補充每日所需營養。

22:00 也別忘了全家健康：魚油 x 纖維粉

台塑生醫 MD Formula 醫之方 E+高倍特級魚油複方膠囊, 60顆, 753mg, 1瓶。 圖／Coupang提供

除了多元的國際選品，Coupang 酷澎也找得到深受信賴的台灣在地保健品牌。台塑生醫 醫之方 E+高倍特級魚油複方膠囊由長庚專業團隊品質把關，嚴選超臨界萃取魚油，Omega-3純度85%，EPA與DHA比例3:2，採rTG型式，搭配亞麻仁油、紅藻萃取物（含蝦紅素）及維生素E，提供日常營養補給與健康維持。維生素E具抗氧化作用，有助減少不飽和脂肪酸氧化及自由基產生，增進皮膚與血球健康；小顆膠囊設計好吞食，並通過多項品質檢驗。

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船井生醫 食事對策 FIP100纖維粉添加專利長短鏈膳食纖維，並取得衛福部健康食品認證，具調節血脂、調節血糖及胃腸功能改善三項保健功效。無色無味、冷熱皆可沖泡，可加入水或飲品中食用，方便補充膳食纖維，提供簡單便利的日常營養補給。酷澎火箭速配最快隔日到貨，平日周末不限，幫你用最即時的方式照顧家人。

保健品和許多日用品一樣，是每天補充、持續回購的存在。正因為是要吃進身體裡的東西，挑成分、看需求之外，是不是正品、從哪個通路購買，同樣值得仔細確認。

下次發現家裡的保健品快見底、或是生活型態改變需要支援，不妨打開 Coupang 酷澎逛逛。從熟悉的國際人氣品牌、日常保健選擇，多元正品選擇讓自己的固定補貨、家人的健康所需，都能一次搞定。健康不是偶爾想起來才做的事，透過Coupang酷澎把每一次安心補貨，變成照顧自己與家人的日常。