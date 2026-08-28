候床12天婦不轉院遭質疑 台大醫院曝家屬拒插管、多重共病不適合下轉

85歲婦人於台大醫院急診室候床12日不幸身亡，另傳出病人候床長達35日。台大醫院副院長陳晉興今天說，該病人同時罹患肺炎、尿路感染、褥瘡，且有神經相關症狀，病情較為複雜，不適合由台北市聯合醫院等層級較低醫院收治，台大院內雖有加護病房床位可收治該病患，然家屬表達不願插管婉拒；至於候床35日病人，同樣是涉及多科別困難照顧病人，後續已協調病房收治後出院。

陳晉興說，候床12日病逝的許姓婦人，同時罹患肺炎、尿路感染、褥瘡，且出現神經學症狀，意識不清，其中感染症需由內科處理，褥瘡則屬外科診療項目，若病人送至內科病房，每天需換藥、進開刀房為病人清瘡，對內科醫療團隊負擔較大，為此，院方持續協調處理，並在過程中建議病人插管入住加護病房，但家屬表達不願插管意願，才讓病人持續留置急診暫留病床區治療。

外界質疑，為何病人住院多達10多天、30多天，仍不願轉至其他醫院？陳晉興表示，台大醫院百年來提供病患最好治療，病人即使在急診等候，也能獲得良好處置，「否則病人就會轉院」，而院方雖有轉院機制，北市聯醫也願意配合收治，但以本案來說，患者為多重共病、病情較嚴重患者，不僅病人家屬通常不會選擇轉院，層級較低的醫院，照顧這類病人確實也較為困難。

本報日前揭露，台大醫院另有病人候床長達35日。陳晉興表示，這位病人為患有多重病症，需跨科別照顧病人，病人當時已做氣切，隨時抽痰且可能陷入呼吸衰竭，因照護等級高，其他醫院未必能收治，病人收治過程中意識不清，其主治醫師為該院神經內科教授，原協調感染科整合醫學病房收治，但醫療團隊認為應由神經內科照護，神經內科則認為病人住院非神經問題，而不願收治。

陳晉興說，後續院層級直接介入，考量其意識狀態不佳，強制由神經內科收治病人，治療後患者已順利出院，而病人在急診暫留時，滯留區域為暫留區，而非醫院走廊，且其疾病確實較為嚴重，加上對台大醫院治療有信心，才會長期滯留，院方已透過增設內外科整合照護病房，並提高強制收治病人會議次數，「日後不會再讓病人暫留病房這麼久。」