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彰化縣春木苦茶油苯駢芘超標 衛生局令業者停工、產品下架回收

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣春木製油自主送驗的苦茶油產品被檢出苯駢芘23.0 µg/kg，超出2.0 µg/kg標準，經漏夜派員稽查，命業者停工，並下架回收案內產品及封存相關苦茶籽原料，阻斷產品流通。圖／衛生局提供
彰化縣春木製油自主送驗的苦茶油產品被檢出苯駢芘23.0 µg/kg，超出2.0 µg/kg標準，經漏夜派員稽查，命業者停工，並下架回收案內產品及封存相關苦茶籽原料，阻斷產品流通。圖／衛生局提供

彰化縣春木製油自主送驗的苦茶油產品，被檢出苯駢芘23.0 µg/kg超出2.0 µg/kg標準，彰化縣衛生局昨晚接獲食品藥物管理署通報後，立即漏夜派員稽查，命業者停工，並下架回收案內產品及封存相關苦茶籽原料，阻斷產品流通。

衛生局表示，這該批苦茶油是使用源春製油廠的苦茶籽製成，採傳統榨油車製油，製程較仰賴經驗操作，對焙炒溫度、時間等缺乏系統性管控。苯駢芘可能於高溫加工過程中產生，本案是否 與製程管控不當或與原料有關，衛生局將持續調查釐清，在汙染原因釐清及改善完成前，業者不得恢復製油作業。

衛生局查出這家業者過去在臺中從事油品製造，後遷至彰化，平時以行動榨油車至各地提供代工榨油服務，由農民自行提供種籽後代為榨油 ，詳細地點衛生局稽查中。

彰化縣衛生局呼籲，製油業者應落實原料管理、製程溫度與時間管控及自主檢驗，確保所製油品符合食品安全衛生管理法，民眾購買食用油時，也應選擇來源清楚、標示完整之產品。

彰化縣春木製油自主送驗的苦茶油產品被檢出苯駢芘23.0 µg/kg，超出2.0 µg/kg標準，經漏夜派員稽查，命業者停工，並下架回收案內產品及封存相關苦茶籽原料，阻斷產品流通。圖／衛生局提供
彰化縣春木製油自主送驗的苦茶油產品被檢出苯駢芘23.0 µg/kg，超出2.0 µg/kg標準，經漏夜派員稽查，命業者停工，並下架回收案內產品及封存相關苦茶籽原料，阻斷產品流通。圖／衛生局提供

苦茶油 衛生局 超標

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