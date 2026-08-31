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整理包／皮克敏玩家無痛換！運動部推「揮汗有禮」 超商雞胸肉、咖啡免費拿

經濟日報／ 新聞部新媒體中心編輯徐建峰
圖／運動部提供
圖／運動部提供

運動部為鼓勵民眾實踐「讓運動成為日常」的健康生活理念，透過簡單易參與的運動任務，鼓勵民眾持續參與健行、跑步、自行車等多元運動，並結合獎勵機制提升運動參與意願，引導民眾從日常行動逐步建立規律運動習慣，進而擴大全民運動參與，促進健康生活，推出相關活動，對此，《經濟日報》也整理相關活動資訊與獎勵，供讀者參考比較。

文章目錄

一、活動何時開始、如何登記？

根據運動部公告，活動將於2026年9月1日（二）上午10點起，一路至11月30日（一）晚間12點止，只要年滿16歲（民國98年12月31日（含）以前出生），具中華民國國籍且在國內設有戶籍者，都可以參與這次活動。

而民眾需要透過登記包含：姓名、身分證號、出生日期、手機號碼及電子信箱，並填寫個人資料，勾選同意個人資料保護聲明，經內政部戶役政系統完成出生年月日身分驗證，以及，通過健保卡號驗證，及透過簡訊驗證碼綁定手機號碼，就能完成登記作業。

登記點這邊

二、運動活動怎麼做？

活動期間內，參加者不限時間及地點進行運動，完成指定運動任務例如：

1. 單次運動達30分鐘以上。

2. 單日累積達8,000步以上。

3. 單次健走或跑步達5公里以上，或自行車騎乘達15公里以上。

三種擇一完成並上傳至系統，通過審核後即可獲得活動兌換券。對此，運動部提醒，目前規定可接受的佐證方式包含，任一可記錄運動數據的APP所產生之運動紀錄畫面截圖，或是提供載有運動日期及相關運動數據的完賽證明。此外，每筆運動紀錄僅限申請1次，不得重複使用。

至於，運動紀錄APP，運動部初步規劃，例如：Garmin Connect、Apple 健身、Google Fit、Pikmin Bloom、健行筆記、馬拉松世界、ASICS Runkeeper、RQ跑力、Nike Run Club等都納入範圍。

運動部另外提醒，若有其他可證明的APP也都可以作為活動證據使用。

圖／擷自運動部
圖／擷自運動部

三、運動獎勵有哪些？

根據規則，活動期間內，每人每周可以取得一次加碼券。

每週以周一0點至周日晚間12點為計算區間；活動首周為周二，故當周自上午10點起算，活動最後一周計算則是至11月30日晚間12點止。

獎勵部分，運動部目前預定發放總計200萬份加碼券，領券後可至全家、統一超商萊爾富、全聯、萬家福、樂家康超市兌換運動、健康相關的產品。

7-11

對此，7-ELEVEN也於活動期間推出加碼優惠，民眾只要領取加碼券後，購買指定商品，包括冷藏熟食蛋、雞胸肉、蔬食、沙拉、輕食便當、切片水果、香蕉、鮮乳、優酪乳、發酵乳、豆米漿、果菜汁、無糖茶、地瓜、馬鈴薯、茶葉蛋、玉米、礦泉水、氣泡水、運動飲料，以及CITY CAFE、現萃茶等指定品項。就可再獲得10%購物金，也就是加碼5元。

全家

另外，全家則推出50元健康好禮折抵券加碼6%，等同於53元的優惠。全家說明，加碼券適用兌換的商品包含「健康志向」、「植覺生活」等健康食飲品牌，以及FamiCollection、超纖日記系列，另包括鮮乳、豆漿、水果、地瓜、茶葉蛋、無糖茶飲、運動飲料、礦泉水及現煮咖啡等。

萊爾富

至於，萊爾富則直接放大優惠，民眾持券兌換可以升級換取「果C果昔」指定口味，以及卜蜂、大成雞胸肉。

圖／運動部提供
圖／運動部提供

四、兌換流程有哪些、如何兌換？

參加者傳送運動紀錄審核通過後，可於活動官網取得加碼券；抵用時應開啟本人帳號之有效加碼券頁面，並依合作店家現場流程完成抵用。

圖／運動部提供
圖／運動部提供

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