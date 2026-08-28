雙十節連假離島航線 第二波加班機9月1日開放訂位

為應民眾雙十節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，目前需求較高之澎湖及金門航線已規劃第二波加班機及放大機型，並將於9月1日上午9時起統一開放訂位。

今年雙十節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)已於8月10日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機及放大機型，其中澎湖航線提供1,016個座位數，金門航線提供2,528個座位數，總計提供3,544個座位數。

交通部民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客應依航空公司開票期限完成開票，以確保自身權益。

民航局再次提醒旅客，此次雙十節連假，於尖峰時段10月8日至10月10日台灣出發往離島方向，以及10月10日至10月12日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制之機票，航空公司將依航班起飛日分為前七日以上、前一日至六日及當日航班起飛前等三階段，分別收取最高票面價10%、20%及30%之退票手續費，使有限空運資源獲得更有效利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。