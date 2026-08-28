陷急診「挑菜」病人長期候床爭議 台大醫院籲衛福部提升暫留床給付

台大醫院爆出病人候床12日身亡，也有人待床達35日才被病房收治，外界質疑為「挑菜」文化使然。台大醫院副院長陳晉興今天出席立委黃仁舉行的說明會，提到該院因應多重共病趨勢成立內外科照護病房，並增開強制收治病人協調會議次數，不過，因護病比入法、護理師人力不足，該院病房確實「不太夠用」，需讓暫留病人同樣接受治療與檢查，呼籲衛福部提升暫留床健保給付額度。

陳晉興說，台大醫院百年來堅持提供最佳醫療品質，對急診病人同樣由主治醫師每天查房，護理師隨時觀察病人情況，為此，病人才會長期滯留，不願轉至他院。病逝的許姓婦人，全程接受完整照護，院方盡力救治，一度建議病人插管入住加護病房，但家屬表達無插管意願；院方已增開內外科協調病房，同時針對滯留時間較長的病人，從每周一次強制收床會議，提升為每周2至3次。

不過，病人無法入住病床時，醫療仍要持續。陳晉興說，暫留急診病人同樣需接受檢查、治療、查房，也要由護理師照顧，建請衛福部協助，提高急診暫留床健保給付，因應護病比入法、護理師人力不足等結構性問題，急診病人難以全靠病房收治，即使台大醫院病床全開，也聘不到足夠護理師照顧，院方釋出誠意解決問題，但病房床位增加速度，遠跟不上床診來診病人增加速度。

陳晉興也建議，考量部分病人因床位不足無法從急診上樓住院，也無意願轉院至其他醫院，建議衛福部應建立合理轉診機制，別讓民眾認為輕症在門診約不到醫師，就直接至急診就醫，建議對這類情況做出限制，甚至增加部分負擔，否則民眾認為位於台北市中心徐州路的台大急診，地理位置方便，服務好且醫療品質高，輕症、重症病患均湧入，對醫療量能衝擊恐難解決。

對此，衛福部醫事司司長劉越萍說，將強化民眾對區域、地區醫院民眾信心，鼓勵民眾除掛號醫學中心傳統名醫以外，也可至其他層級醫院就醫，此為區域聯防重點，研判台大醫院增設床位短期雖能奏效，但中、長期恐仍會面臨困境，至於暫留費調升，衛福部健保署正積極研議，但也擔心提升暫留費，反而導致暫留病人增加，尚需全盤考量，但衛福部一定會支持急重症照護。