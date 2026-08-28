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熱帶擾動有機會成颱 粉專：接近台灣東部海域後恐減速甚至打轉
位於菲律賓東北方外海的熱帶擾動92Ｗ，雲系正逐漸整合發展中，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，未來有機會進一步增強為熱帶低壓，甚至增強為颱風。未來幾天92Ｗ預計逐漸朝台灣東部海域，以及日本石垣島、宮古島一帶接近。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料研判，92Ｗ可能成為接下來這波大尺度季風環流中，發展最為明顯的熱帶系統。受到周圍導引氣流較弱、環流配置複雜影響，接近台灣東部外海後，移動速度可能放慢，甚至出現一段時間的打轉或迴旋，之後再逐漸轉往北方移動。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於這類季風環流中的熱帶系統，路徑與強度變化通常較為複雜，後續發展仍有不少變數，未來幾天需持續密切觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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