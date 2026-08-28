研究：父親用丙戊酸 未見子女神經發育障礙風險增

丙戊酸是常用的抗癲癇藥，過去研究指女性孕期使用可能增加畸胎及神經發育異常風險，現在高雄長庚等3個團隊發現，若父親使用，不會增加子女神經發育、智障、畸形等疾病風險。

高雄長庚今天發布新聞稿表示，高雄長庚、國家衛生研究院及國立台灣大學研究團隊研究發現，父親在子女受孕前3個月使用丙戊酸，目前未發現與子女自閉症、注意力不足過動症（ADHD）、抽動障礙、智能障礙及出生畸形風險增加有顯著相關。

研究團隊由高雄長庚神經內科部蔡孟翰教授、國衛院王世亨博士及台大公衛學院助理教授馮嬿臻組成，利用健保資料庫分析15年間出生的258萬3503名兒童，其中1701人的父親曾在受孕前3個月使用丙戊酸，平均追蹤約12年，最長達15年。

研究結果顯示，父親曾使用丙戊酸的兒童，自閉症、ADHD、抽動障礙、智能障礙及出生畸形比例分別為1.9%、10.2%、1.4%、1.5%及3.9%。研究團隊進一步校正兒童性別、出生體重、父母年齡、妊娠併發症，以及母親癲癇與精神疾病病史等因素後，未發現父親使用丙戊酸與自閉症等疾病或出生畸形存在顯著相關。

為降低家庭遺傳及環境因素干擾，團隊另進行548組兄弟姊妹比較，結果同樣未發現父親受孕前使用丙戊酸會增加子女相關疾病或出生畸形風險；分析其他常用抗癲癇藥物，也未發現顯著相關。

研究成果8月19日發表於美國神經醫學會官方期刊「神經學」（Neurology）。蔡孟翰表示，部分癲癇患者需要丙戊酸才能控制病情，這項研究提供亞洲族群重要在地證據，可降低有生育規劃男性患者的焦慮；患者仍不應自行停藥，以免增加癲癇復發風險。

研究團隊指出，英國藥品暨健康產品管理局及台灣食藥署近年均曾針對男性使用丙戊酸可能影響後代提出風險提醒，但不同族群的遺傳背景及醫療環境有所差異，仍需更多研究驗證。

團隊表示，此研究也有追蹤時間等限制，部分神經發育障礙可能在成長後期才被診斷，未來仍須更長期及跨族群追蹤，持續累積用藥與生育安全的實證資料。