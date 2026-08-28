台灣虎航12周年慶登場 加碼再推出公益捐款應援熊本震後復興

台灣虎航9月迎來開航12周年的里程碑，28日宣布將以「虎運連連12倍幸運解鎖」為主題，推出一系列周年慶回饋活動。除了提供12張不限航點來回機票、最高3,000元回饋金等超過2萬份驚喜好禮外，更祭出單程未稅112元起的驚爆周年慶優惠票價，準備「虎你12分滿足」，以最實質的優惠回饋感謝虎迷們的支持。

周年首波活動由「虎力集章」互動遊戲率先開跑。參加者需先加入tigerclub會員，並透過手機於活動網頁進行遊戲登入綁定，自2026年9月1日起至9月12日止，每日至活動網頁參與集章，累積滿6個(含)以上即可獲得抽獎資格，獎項豐富多元，總計將送出超過2萬份豐厚好禮，包含最高3,000元回饋金、12張台灣虎航不限航點來回機票等好禮。本次「虎力集章」活動將於9月13日至9月14日進行抽獎，每人限抽1次，邀請虎迷們前來試試手氣，輕鬆解鎖好運，就有機會將大獎帶回家。

12周年全航線促銷活動，則將於9月16日登場。尊榮虎可於2026年9月16日上午10:00起至晚間23:59止優先搶票，全航線單程未稅優惠價112元起；另全員開賣期間為2026年9月17日上午10:00起至2026年9月18日晚間23:59止，全航線單程未稅優惠價512元起，可訂購的旅行期間為2026年9月16日至2027年3月27日，更多12周年慶活動詳細內容與優惠規範，請參考活動頁說明(https://reurl.cc/ln第1季1j)。

為應援日本熊本地區的震後復興，台灣虎航亦同步宣布將於下(9)月1日起至10月31日推出加碼公益活動。凡於活動期間在台灣虎航官網或APP購買九州地區機票，每張機票台灣虎航將捐贈新台幣50元予日本熊本縣廳設立之「令和8年熊本地震義援金」專戶，期盼藉此邀請廣大旅客搭機旅遊的同時一同響應做愛心，攜手支援熊本重建。