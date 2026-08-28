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空服員化身棒球國手 打世界盃先發無失分 星宇：驕傲、振奮
2026年世界盃女子棒球賽台南分組賽昨天開打，台灣隊火力全開，敲17支安打，以15比0擊敗英國，擠進分組第三、奪下晉級門票。大捷功臣正是先發投手張甄芸，首秀送出2次三振無失分，而真實身份其實是星宇航空空服員，這次公司破例讓他留職停薪、為國出征，聽聞捷報也送上祝福。
世界盃女子棒球賽由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，是全球女子棒球最頂尖的國際賽事。昨天分組賽最後關鍵一役，台灣隊順利奪下明年決賽門票，先發投手張甄芸登板2局，投出無安打、無失分好成績。
據了解，張甄芸並非科班出身，高中才接觸棒球，還曾入選國手。為追夢，她曾向成大研究所申請休學，2024年選拔失意，職涯大轉彎，轉身加入星宇航空，成為空服員。
然而張甄芸國球夢始終沒消散，為了拚上預備國手，張甄芸向公司申請留職停薪，重返球場備戰。星宇更是在非員工懷孕或重大傷害等特殊情況下，破例同意，讓她到野球場為國爭光。
張甄芸在紅土場上的好表現，讓星宇航空表示，全體同仁都感到非常驕傲與振奮。公司也將持續為她加油，期待她未來在國際賽事上繼續發光發熱、再創佳績。
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