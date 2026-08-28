馬太鞍溪橋復建施工 蘇花部分路段9月1日起夜間封閉

花蓮馬太鞍溪橋持續復建，目標今年底北上線雙向通車，配合工程鋼梁運輸，9月1日至24日晚間11時20分至凌晨1時30分，蘇花路廊台9線東澳至南澳、和仁至崇德路段道路封閉。

公路局東區養護工程分局長林文雄今天接受中央社採訪表示，馬太鞍溪橋復建進度，截至26日進度達57.45%，比預期超前4.6%，維持進度超前。

林文雄表示，現階段正在進行鋼梁吊裝作業，預計9月底前完成，因鋼梁體積較大，需分批運送及協調運送車輛，經向廠商、協力廠商討論後，降低對用路人影響， 安排深夜車流最小時段，一次性快速通過。

蘇花路廊管制時間自9月1日起至24日（不含24日深夜），2處管制地點及時間分別為，宜蘭東澳至南澳段（台9線113.5公里處至123.4公里處）晚間11時20分起北上車道及全線封閉，翌日凌晨0時20分全線開放。

花蓮和仁至崇德路段（台9線154.7公里處至165.7公里處），凌晨0時30分至1時30分北上車道及全線封閉，凌晨1時30分全線開放。

馬太鞍溪橋連接花蓮鳳林鎮與光復鄉，2025年9月23日因堰塞湖溢流遭泥流沖毀，「鋼便橋」今年1月1日通車，永久橋「馬太鞍溪橋」復建工程持續進行，北上線預計今年底完工通車，南下線預計在2027年完工。