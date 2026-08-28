駁喬床耍特權⋯立委為候床12日病死婦 要求台大、衛福部提檢討報告

85歲許姓婦人於台大醫院急診候床12日不幸病逝，立委黃仁為此邀台大醫院及衛福部代表舉行說明會。黃仁說，外界質疑民代濫用特權喬床位，實則國會接受陳情，由國會聯絡人按民主程序向台大表達訴求，並非使用特權。他提出4項要求，衛福部應調查本案案情並向外界說明，台大醫院應提檢討報告，針對急診後床應有預警機制，衛福部應盤點全台醫學中心急診、住院量能，預防憾事。

許姓婦人家屬原先請託台北市議員鍾小平協助關切床位，後續由黃仁出面協助。黃仁說，該名老婦人為肺炎感染患者，不適合於空氣中有各式病菌汙染的急診室滯留過久，等候多時未能排入病房，他委由辦公室主任，循正常程序向台大醫院國會聯絡人傳達民眾請託，這不是耍特權，然而，病人最終仍不幸病逝，他對台大沒有質疑，但需檢視民主、人事行政程序是否有疏失？

黃仁提出4點要求，第一，衛福部應完成本案調查，釐清病人留觀期間醫療處置、病床安排、轉院評估等流程，並向家屬及社會說明；第二，台大醫院提出檢討報告，檢討現行急診候床程序及跨科病房調度機制是否存在缺失；第三，台大應建立後床預警機制，對超過一定時間無法住院者，應啟動院級行政協調；第四，衛福部全面盤點醫學中心住院量能，檢視健保支付、醫療人力全面檢視。

鍾小平說，他為台大所在區域中正區市議員，對病患長期滯留急診，最終不幸病逝依然無力可施，他深感遺憾及慚愧，該病患女兒為台北市公務員，盼低調處理此事，不願曝光身分，台大院方事後雖承諾增設20床急診後送床位，但不該每次事件都變成新聞事件後，相關單位才願意處理，盼完善流程，保護更多台北市民，並呼籲台大派人參加患者公祭，「最為患者最後一點補償。」