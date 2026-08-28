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獨／韓國政府官方叫車平台也出包 旅遊業資深導領搭小黃被坑10倍車資

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
首爾市政府專為外國觀光客開發的「TABA」叫車App。圖／取自TABA官網
首爾市政府專為外國觀光客開發的「TABA」叫車App。圖／取自TABA官網

國人赴韓國自由行搭乘計程車，卻遭司機坑殺事件時有所聞。有台灣資深韓國線導領，使用官方開發的外國人叫車平台，卻仍被錯收10倍車資，且該名司機還避不接電話，甚至不願正常退款。她以自身案例，提醒要前往旅遊的旅客務必留意。

近年來國人到韓國自由行搭乘計程車時，並非使用當地人常用、僅有英文及韓文介面的「Kakao T」，而是直接利用在台灣也能使用的跨國平台「Uber」無痛叫車。但卻傳出，不少司機在乘客下車後，手動輸入錯誤金額，甚至惡意加收附加費等爭議事件。

首爾市政府為解決問題，支援開發專為外國旅客設計的官方計程車叫車平台「TABA」，提供中文介面、還有官方背書，卻仍無法避免坑殺亂象。

受害乘客張小姐工作關係，往來韓國已上百趟。她向聯合報透露，上周透過「TABA」叫車，到機場後為盡快接待團體旅客，司機問是否需要收據時，當時她回答「不用」便匆忙下車。沒想到僅韓幣3萬3800元、折合約新台幣776元的車資，竟被刷成30萬3800元、折合約新台幣6977元。

張小姐表示，車資差了近10倍，第一時間卻在App裡找不到申訴鈕，只能透過系統撥電話給司機，但司機疑似關閉國際電話功能。韓國觀光公社也只跟他說自行打「1330」申訴。

無奈之下，張小姐請韓國友人幫忙聯繫司機，但半小時內連打多通，卻通通沒人接。直到友人傳簡訊告知司機，已經報警，兩小時後司機終於接電話，並坦承「按錯」。但說「不會刷退」，要用匯款方式退錢。

她質疑，當時司機先問了要不要收據後才輸入車資，且33800被「誤按」成303800，多個0出現在第二位數，直言「不合理」、「故意成份比較高」。並要求司機應該將多收車資及因此衍生的韓幣4萬多（合約新台幣919元）平台費一併退還。司機不願，雙方僵持。直到TABA客服信箱回信，直接幫他全額退款後，再扣一次應付車資。

張小姐說，自己對韓國如此熟悉卻還是被坑，提醒旅客小心再小心。若是自己沒有韓國友人，恐怕事情無法一天內解決，旅遊心情將大受影響。

張小姐指出，旅客下車時一定要確認跳錶金額並看著司機輸入後，索取紙本收據。旅客間也流傳，若真的使用「Uber」App叫車，可以在設定內開啟PIN碼，防止司機提前計費、空車繞路。

韓國 車資 旅遊業

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