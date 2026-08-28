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頭顱掃描出「蜂鳥」形狀 七旬男確診罕病PSP無根治藥物

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
罹患進行性核上神經麻痺症（PSP）的患者，經電腦斷層可明顯看到腦部會有蜂鳥型狀（圖紅色部位）。圖／員榮醫院提供
罹患進行性核上神經麻痺症（PSP）的患者，經電腦斷層可明顯看到腦部會有蜂鳥型狀（圖紅色部位）。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名77歲男子經常無故跌倒被家人送醫，經完整神經理學檢查，發現他的眼睛無法往上看，反應變慢，進一步腦部核磁共振（MRI）掃描和抽血檢驗，大腦影像呈現「蜂鳥」形狀的中腦萎縮圖像，結合頻繁跌倒等臨床症狀，確診罹患罕見的進行性核上神經麻痺症（PSP）。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀今表示，進行性核上神經麻痺症（Progressive Supranuclear Palsy, PSP）這類疾病在發病初期，雖出現類似巴金森氏症的動作慢、僵硬、步態不穩，但退化速度更快，且對巴金森氏症的藥物治療反應較差，目前尚無能徹底根治藥物，所以早期確診與釐清病因至關重要。

這名病人常無故跌倒，家人起初似為年紀大、雙腿無力，因跌倒頻率太高而就醫，檢查出典型臨床特徵「垂直眼球運動障礙」，因眼睛無法向上看導致早期性的頻繁跌倒，做MRI掃描腦部，影像中呈現類似「蜂鳥」形狀的中腦萎縮典型徵狀，是協助醫師將PSP從眾多非典型巴金森症候群精準辨認出來的重要診斷依據。

陳彥秀指出，病人的平衡中樞退化，在發病早期出現失去平衡、無預警向後跌倒的情況，並伴隨頑固性失眠、語言與吞嚥功能逐漸退化，情緒與認知功能隨之改變；PSP為極罕見疾病，依統計台灣每十萬人中僅5至6人確診，初期症狀與巴金森氏症極為相似，臨床上常被忽視或誤診，家中長輩如出現眼神無法向上看、無故頻繁跌倒（尤其是向後跌倒）等警訊，應儘速至神經內科進行專業評估與精密檢查，把握黃金照護與復健期。

進行性上核麻痺症 PSP 的「蜂鳥特徵」，因為中腦萎縮，未受損的腦橋側面看起來就像一隻蜂鳥形狀（本圖為示意圖）。圖／員榮醫院提供
進行性上核麻痺症 PSP 的「蜂鳥特徵」，因為中腦萎縮，未受損的腦橋側面看起來就像一隻蜂鳥形狀（本圖為示意圖）。圖／員榮醫院提供

蜂鳥 確診 藥物

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