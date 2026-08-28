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立委為候床12日身亡婦約詢 台大院長聲明：深表不捨、將持續優化制度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委黃仁約詢台大醫院副院長陳晉興、急診部主任張維典，台大醫院院長余忠仁發布聲明，由陳晉興代讀。記者林琮恩／攝影
立委黃仁約詢台大醫院副院長陳晉興、急診部主任張維典，台大醫院院長余忠仁發布聲明，由陳晉興代讀。記者林琮恩／攝影

日前一名85歲許姓婦人，於台大醫院急診候床12日後不幸過世。為此，立委黃仁約詢台大醫院副院長陳晉興、急診部主任張維典。台大醫院院長余忠仁發布聲明，由陳晉興代讀。聲明中指出，對本案病人及家屬深表關切及不捨，院方已積極檢視相關醫療及作業流程，並針對現行制度及人力、流程等面向進行調整與改善，將持續優化制度、落實跨院合作，回應大眾對該院期許。

余忠仁於聲明中表示，對於此次事件與病人及家屬，本院深表關切與不捨。病人的安全與醫療品質始終是本院的核心價值，全體同仁莫不以此盡心盡力照護來院就醫的民眾。對於此次事件，本院已積極檢視相關醫療及作業流程，並針對現行制度及人力、流程等面向進行調整與改善。未來也將持續透過制度優化及跨團隊合作，精進醫療品質，回應社會大眾對該院的期許。

陳晉興還原情況，許姓婦人年齡為85歲，到院時除肺炎、尿路感染外，身上另有褥瘡，且呈現意識不清，由神經科會診進行脊髓取樣，而醫院重視分科治療，許姓婦人病情按理需住內科是感染科病房，但褥瘡需由整形外科清瘡處理，為此，院方持續協調各科室收治，而病人暫留急診區域並非走廊，而是有百張病床、俗稱「大暫」的大暫留區，病床周圍圍上布簾，也有陪病者可用的躺椅。

出席說明會的台北市議員鍾小平說，他曾至台大院長辦公室向院長秘書陳情，對身為民代卻無法協助選民獲得合適照顧，他深感慚愧。

陳晉興說，院長立即要求他舉行急診會議，且因應未來人口老化、多重共病等問題，已規畫成立內科「整合照護病房」，轉門收治類似許姓婦人，同時有內科、外科不同疾病的患者，初步規畫20床，未來將逐步擴大至60床規模。

台大 立委 急診

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