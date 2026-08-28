快訊

波士尼亞屠夫之死！為何至今還有人緬懷種族滅絕者？

空服員化身棒球國手！打世界盃先發無失分 星宇：感到驕傲、振奮

公鹿被拍成「山獸神」！合歡山濃霧美照爆紅 分署揭密：手機AI惹的禍

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆7月走路不穩非卡陰 醫：恐頸椎退化壓迫神經作祟

中央社／ 台中28日電

農曆7月民眾禁忌多，不少人走路輕飄飄不是卡到陰，李綜合醫院神經外科醫師林瑞鴻表示，不少年紀大的患者，出現手腳麻木、走路不穩、全身無力，檢查發現是頸椎老化壓迫神經。

李綜合醫院今天發布新聞稿指出，在李綜合醫院駐診的台中榮總神經外科主治醫師林瑞鴻表示，60多歲的患者走路不穩、不會疼痛，檢查是頸椎退化3節，先前在他院手術1節頸椎，術後症狀沒改善，神經依舊受到壓迫，建議患者3節頸椎全部均要手術，術後症狀已改善。

林瑞鴻指出，頸椎、脊椎、腰椎病變因壓迫部位與程度不同，引發的症狀多變，包括肩頸僵硬、上肢麻痛、四肢無力、步態不穩等。不少患者病識感低，雖手麻但不會痛而沒有自覺，走路不穩患者卻自認年紀大很正常，沒有意識到頸椎出問題。

林瑞鴻說，年紀大的患者把手腳麻、走路不穩歸咎是「自己老化」，等到手腳愈來愈沒有力氣，走路輕飄飄、沒有腳踏實地，才驚覺身體出狀況。這時恐怕多已惡化到晚期，不小心跌倒，病變的脊椎一撞到，恐會更嚴重，甚至會造成手腳癱瘓。

林瑞鴻提醒，如果出現肩頸僵硬且手臂到手指出現刺痛麻木感、肌肉無力，可能是頸椎的問題，在還未做過檢查前，不建議去做任何推拿或按摩，外力介入都存在極高的風險，恐會讓頸椎病狀變得更嚴重，恐怕還會癱瘓。

神經 手術

延伸閱讀

腰痠痛別拖！台中48歲男竟遭「細菌啃噬心臟、脊椎」險奪命

反覆發燒腰痛…男金黃色葡萄球菌入侵心臟 不住院靠這招重返正常生活

影后高慧君罹罕見眼疾 複視看世界是X型！醫揭「甲狀腺眼病變」警訊

沒腹痛、沒血便也中招！她「大便不成形2周」檢查竟揪出大腸癌

相關新聞

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

根據日本氣象廳網站，在威克島西南西方230公里、台北東方4530公里之處的熱帶性低氣壓TD25號，已於今天中午增強為班朗颱風。距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有影響。

獨／韓國政府官方叫車平台也出包 旅遊業資深導領搭小黃被坑10倍車資

國人赴韓國自由行搭乘計程車，卻遭司機坑殺事件時有所聞。有台灣資深韓國線領導，使用官方開發的外國人叫車平台，卻仍被錯收10倍車資，且該名司機還避不接電話，甚至不願正常退款。她以自身案例，提醒要前往旅遊的旅客務必留意。

熱帶擾動有機會成颱 粉專：接近台灣東部海域後恐減速甚至打轉

位於菲律賓東北方外海的熱帶擾動92Ｗ，雲系正逐漸整合發展中，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，未來有機會進一步增強為熱帶低壓，甚至增強為颱風。未來幾天92Ｗ預計逐漸朝台灣東部海域，以及日本石垣島、宮古島一帶接近。

沙德爾下午2時30分解除海警 入夜風雨漸歇、台灣東邊恐有低氣壓發展

沙德爾颱風強度減弱，暴風圈有縮小的趨勢，逐漸遠離馬祖海面，中央氣象署預計下午2時30分解除海上颱風警報。另外，同時受到西南風影響，中部和南部地區降雨相當明顯，氣象署持續發布豪雨特報。

南部雨到9月6日 賈新興：颱風窩大爆發 班朗、科羅旺、杜鵑接力醞釀

南部的雨還要下多久？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，這波低壓帶長時降雨，至少要下到9月6日。此外，「西北太平洋颱風窩全面大爆發」，預估將有班朗、科羅旺、杜鵑3颱接力醞釀。

立委為候床12日身亡婦約詢 台大院長聲明：深表不捨、將持續優化制度

日前一名85歲許姓婦人，於台大醫院急診候床12日後不幸過世。為此，立委黃仁約詢台大醫院副院長陳晉興、急診部主任張維典。台大醫院院長余忠仁發布聲明，由陳晉興代讀。聲明中指出，對本案病人及家屬深表關切及不捨，院方已積極檢視相關醫療及作業流程，並針對現行制度及人力、流程等面向進行調整與改善，將持續優化制度、落實跨院合作，回應大眾對該院期許。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。