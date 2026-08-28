農曆7月走路不穩非卡陰 醫：恐頸椎退化壓迫神經作祟

農曆7月民眾禁忌多，不少人走路輕飄飄不是卡到陰，李綜合醫院神經外科醫師林瑞鴻表示，不少年紀大的患者，出現手腳麻木、走路不穩、全身無力，檢查發現是頸椎老化壓迫神經。

李綜合醫院今天發布新聞稿指出，在李綜合醫院駐診的台中榮總神經外科主治醫師林瑞鴻表示，60多歲的患者走路不穩、不會疼痛，檢查是頸椎退化3節，先前在他院手術1節頸椎，術後症狀沒改善，神經依舊受到壓迫，建議患者3節頸椎全部均要手術，術後症狀已改善。

林瑞鴻指出，頸椎、脊椎、腰椎病變因壓迫部位與程度不同，引發的症狀多變，包括肩頸僵硬、上肢麻痛、四肢無力、步態不穩等。不少患者病識感低，雖手麻但不會痛而沒有自覺，走路不穩患者卻自認年紀大很正常，沒有意識到頸椎出問題。

林瑞鴻說，年紀大的患者把手腳麻、走路不穩歸咎是「自己老化」，等到手腳愈來愈沒有力氣，走路輕飄飄、沒有腳踏實地，才驚覺身體出狀況。這時恐怕多已惡化到晚期，不小心跌倒，病變的脊椎一撞到，恐會更嚴重，甚至會造成手腳癱瘓。

林瑞鴻提醒，如果出現肩頸僵硬且手臂到手指出現刺痛麻木感、肌肉無力，可能是頸椎的問題，在還未做過檢查前，不建議去做任何推拿或按摩，外力介入都存在極高的風險，恐會讓頸椎病狀變得更嚴重，恐怕還會癱瘓。