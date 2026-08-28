沙德爾下午2時30分解除海警 入夜風雨漸歇、台灣東邊恐有低氣壓發展

沙德爾颱風強度減弱，暴風圈有縮小的趨勢，逐漸遠離馬祖海面，中央氣象署預計下午2時30分解除海上颱風警報。另外，同時受到西南風影響，中部和南部地區降雨相當明顯，氣象署持續發布豪雨特報。

中央氣象署科長劉宇其表示，今天上午11時沙德爾颱風來到馬祖北北東方約200公里左右的位置，今天上午8時先掠過了中國浙江省沿海島嶼之後，上午8時許登陸浙江省沿岸，目前位置在浙江省溫州市附近。未來持續朝西南西方向前進，不過，因為受到陸地破壞，暴風半徑持續減小、強度也有減弱趨勢，後續可能會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

劉宇其表示，因此假如颱風路徑沒有太大改變，強度和結構也如預期減弱、暴風圈縮小，接下來氣象署將於下午2時30分解除海警。

由於颱風和台灣相當接近，尤其馬祖，所以風、浪仍大，馬祖要留意天氣變化。另外，西南風影響，中南部清晨開始陸續出現明顯降雨，且持續當中。

今天比較明顯的降雨出現在嘉義以南的山區，以及高雄、屏東的平地。劉宇其表示，累積雨量最大的地方出現在屏東的平地，目前已經來到213毫米。過去幾個小時，高屏交界山區時雨量超過90毫米。高雄山區、屏東地區目前為豪雨特報的部分，另外在台南、台中、南投、雲嘉山區，目前持續發布大雨特報。

劉宇其說，隨著颱風逐漸進入浙江，颱風的外圍環流也開始影響馬祖地區，不排除出現較大雨勢。

未來降雨趨勢，他說，西南風上午最為強勁，所以主要的比較明顯降雨在今天的上半天，下午有逐步減緩趨勢。但還是預期中部和南部山區仍有比較大的降雨出現，馬祖地區也會有較大雨勢發生。今晚之後降雨趨緩，但西南風影響，南部地區尤其沿海仍有比較高的降雨機率，且有局部大雨情形。

風浪變化趨勢，風、浪這段時間都很大，劉宇其表示，今天白天北部沿海空曠地區、屏東、恆春半島、蘭嶼、馬祖，風力都有來到8至9級陣風，馬祖東引則有風力7級的狀況。今晚台灣本島風力明顯減弱，但馬祖仍有較強陣風。明天風力減弱會更加明顯。

浪的部分，劉宇其表示，大致上和風力趨勢雷同。目前在馬祖浮標有偵測到2至3公尺浪高。除了馬祖沿海，台東、蘭嶼綠島的浪也偏大。今天入夜之後，整體的浪都有逐漸減小狀態。仍有局部長浪發生機會，海邊活動注意安全。

劉宇其說，除了沙德爾颱風之外，在菲律賓東方到南海，熱帶雲系發展相當活躍，是相當廣闊的低壓區。所以即使沙德爾颱風今天離開台灣之後，台灣還是落在低壓帶範圍之內。而且根據最新氣象資料顯示，預計在東邊這些雲系後續可能會有低氣壓發展出來，將為台灣帶來東北風，因此天氣型態會和這幾天強盛的西南風有所不同。

未來降雨趨勢，他說，明天至下周二，都是受到低壓帶影響，各地天氣相當不穩定，迎風面整天斷斷續續降雨，背風面也要注意午後大雷雨發生。明天主要偏西南風環境，南部地區整天都有降雨狀況，中部也是，而且南部地區可能會有局部大雨出現。東部和北部明天要留意中午過後可能有比較大的午後大雷雨出現。

劉宇其表示，周日風向有些改變，東部和南部地區有短暫雨，其他地方留意午後大雷雨，尤其新竹以南山區午後雷雨狀況會非常明顯

後續還有颱風生成？劉宇其表示，會有低氣壓在台灣東方形成，組織起來，所以下周一、下周二偏北風，迎風面的北部和東北部地區留意大雨，其他地區也會有斷斷續續短暫陣雨，中部山區、南部地區留意午後大雷雨的情形。下周三之後，水氣才會有逐漸減少趨勢。

今天颱風距離馬祖海面比較接近，馬祖地區留意陣風，沿海可以能比較大的風浪出現。中部和南部豪大雨持續中，留意天氣即時訊息。海面風浪大，前往海邊活動注意安全。