【重磅快評】沒錢勘災沒錢買月餅 卻有錢給合法要飯的

台灣政治最荒謬的景象，莫過於政府一邊喊「沒錢」，一邊又不斷讓外界看見：原來不是沒有錢，只是怎麼花、發給誰花，才是重點，更是人民心中疑惑所在。

行政院長卓榮泰日前面對南部豪雨災情，一度表示，因預算遭刪減，行政院原本用於因應天災、赴災區勘災及災後復原的「施政推展聯繫費」受影響，只能透過電話聯繫地方。在此同時，總統府宣布，今年因國務機要費遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，原本向37家庇護工場採購月餅等產品的計畫無法履行。於是，弱勢團體辛辛苦苦做出的中秋月餅，政府今年卻說原定採購計畫無法執行。

府院相繼強調預算遭刪凍，釋出的政治訊息相當清楚，就是要凸顯藍白刪預算所造成的影響。但問題是，當政府一次次告訴人民「沒錢」，人民自然會問：真的沒錢嗎？還是只是有不同的優先順序？

近日文化部公布115年「流行音樂製作發行補助案—創作新聲類」獲補助名單，楊舒雅以首張概念專輯「母體：MATRIARCHY」獲得70萬元補助。楊舒雅過去曾因「玻璃睪丸」等作品，以及公開政治表態引發討論，也曾以「合法的飯誰不要」等說法回應文化補助爭議。如今再次獲得70萬元補助，讓外界重新關注文化補助的評選標準。關鍵問題是：文化補助究竟是在扶植創作，還是在扶植某一種政治文化？

當然，不能因為一名創作者具有鮮明的政治立場，就直接認定她不該獲得補助；文化部這次的補助案也確實有公開的評選制度，由評審依企劃完整度、作品特色、發展性、市場性及經費配置等條件進行評選。正因如此，文化部應該把話說清楚：評審看中的是作品裡的什麼價值？如果評選真的完全與政治立場無關，就更沒有什麼不能說清楚的。

類似的問題，也出現在教育。

翰林版高中國文第五冊收錄陳思宏的散文「泳褲」，內容因直接描寫男性生殖器而在近日引發爭議。作者本人也回應，這篇文章真正想談的是身體、成長與身體焦慮，而不是讓讀者只停留在某兩個字。

文學作品當然可以談身體，國文教育也不應只有古文背誦。但問題仍然存在：當一篇作品進入高中國文教材，它就不只是作者自己的創作選擇，而涉及教材的教育目的。教育主管機關與出版社至少應該把教材選文的理由說清楚：這篇文章究竟要讓高中生學習什麼？是語言表達、敘事技巧、身體意識，還是社會議題的思辨？教材選擇不能由「文學作品可以多元」一句話帶過，而應該讓家長、教師與學生知道它的教育價值在哪裡。

卓榮泰很會喊窮，文化部長李遠也常大談文化資源有限。但人民真正不能接受的，從來不是政府沒有無限的錢，而是政府一遇到民生、災害、弱勢，就告訴大家「預算有限」；遇到自己認為重要的政策與文化理念，卻又總能找到錢。「有錢的時候談價值，沒錢的時候怪預算」，讓人感受到公共政策與文化資源存在鮮明的意識型態傾向。

庇護工場的身心障礙者，用時間、材料和勞力做出一盒盒月餅；創作者也可以用才華、時間製作音樂。兩者都值得被尊重。問題不在於誰應該拿錢，而在於政府能不能提出一套讓人民信服的公平標準。因為納稅人的錢不是政府的錢，更不是任何政黨的飼料。