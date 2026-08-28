包包竟比廁所地板髒？日媒揭這2處是「細菌溫床」：每天都在摸

包包是許多人日常生活中的必需品，不論是後背包、手提包、側背包等，出門在外都可隨身裝入個人物品，但相信多數人都沒有定期清潔自己的包包。日本生活網站《TRILL》發文表示，一般人帶包包出門都隨意置放，例如餐廳和洗手間的地板上，再加上個人習慣不好，常常會塞滿了化妝品、沾滿鼻涕的紙巾、零食和其他雜物，也讓包包成為細菌孳生的溫床，甚至比廁所地板還髒。

《TRILL》透露根據背包包的方式判斷，經常接觸到的地方就是最髒部位，因此手提包最髒的地方就是提把和肩帶。每天使用時，手上的細菌很容易附著在上面，如同最容易被忽略清潔的遙控器一樣，可能會沾上糞便污染物或病毒，導致引發諾羅病毒、普通感冒等病毒傳染。

除了滋生細菌以外，若平時疏於保養，經常碰觸的把手和肩帶會逐漸出現磨損痕跡，皮革製品也會隨著時間而乾燥裂開，指紋和化妝品也容易殘留在上面，時間久了看起來就會顯得骯髒不堪，因此定期保養不可少。

至於要怎麼清潔？文章提醒一定要遵循製造商建議的保養和清潔方法，避免使用強力清潔劑或工具，以免造成包包的損壞。若廠商沒有任何清潔說明，則可以依照不同材質來做不同的清潔方式，例如皮革製品可以使用皮革專用清潔濕巾，很適合去除日常污垢和指紋；也可搭配皮革護理劑來保養，但建議使用任何清潔劑時，先在其他不明顯的地方進行測試，確保其安全性後再按照建議方法使用。

若是人造皮革，則是用稀釋的溫和清潔劑，再拿一塊超細纖維布沾濕後輕輕擦拭，然後拿另一塊稍微濕的布擦乾淨，注意不要過度浸濕。

塑膠把手比較容易清潔，只需要準備肥皂、水和一塊軟海綿即可，也可以使用適用於塑膠的消毒劑或清潔劑。金屬鏈條手柄和肩帶可以用消毒濕巾擦拭，但不可用於織物部件、鋁、銅或銀製品。如果要清除連接部位的污垢，而且剛好這些零件是可拆式的，那就可以浸泡在稀釋的溫和洗滌劑水中，再用軟海綿輕輕擦洗並沖洗乾淨，之後晾乾就可以了。

如果提把、肩帶也能夠拆卸，而且材質是棉或聚酯纖維與棉的混紡，就可以直接用洗衣機洗。機洗前先放入洗衣袋中，然後與床單或其他衣物一起洗，並選擇以輕柔模式洗滌，避免脫水甩乾時造成的損壞。