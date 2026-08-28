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四大呼吸疾病威脅國人健康 林口長庚籲成人接種疫苗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
林口長庚醫院舉辦「人生大富翁：健康不走回頭路，疫苗提前先守護」展覽，桃園市龜山區長張嘉平（左3）與副院長邱政洵（右３）等人共同呼籲民眾及早建立呼吸道疾病防護力。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫院舉辦「人生大富翁：健康不走回頭路，疫苗提前先守護」展覽，桃園市龜山區長張嘉平（左3）與副院長邱政洵（右３）等人共同呼籲民眾及早建立呼吸道疾病防護力。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚紀念醫重視呼吸道疾病，今舉辦「人生大富翁：健康不走回頭路，疫苗提前先守護」展覽活動，透過互動體驗，帶民眾認識呼吸道疾病與疫苗，鼓勵及早接種，降低感染及重症風險。

「雖然秋冬是呼吸道疾病好發時期，但近年感染風險已逐漸由季節性走向全年化，成為各年齡層都不可忽視的健康挑戰。」林口長庚副院長邱政洵指出，常見呼吸道疾病包括流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌與呼吸道細胞融合病毒（RSV），高齡者、慢性病患者及中壯年照護者皆可能面臨感染風險，但臨床上仍有不少民眾忽略預防重要性。

邱政洵表示，本次展覽以「人生大富翁」為主題，將難以預測的呼吸道疾病風險比擬為人生中的「機會與命運」，疫苗就如同預先累積的「健康資產」，透過及早準備、主動預防，才能在面對未知的健康風險時，為自己與家人增添更多保障。

「台灣兒童疫苗接種率已建立良好基礎，但成人疫苗接種仍有很大的進步空間。」林口長庚醫院家庭醫學部醫師陳昭源表示，高齡者、慢性病患者與照護者都屬呼吸道疾病高風險族群，較一般人容易演變肺炎及重症；新北市立土城醫院家庭醫學科醫師陳藝瑄也提醒，肺炎已連續13年位居國人死因第三名，平均每30分鐘就有1人死於肺炎。

陳昭源強調成人疫苗接種的重要性，指政府已提供流感、新冠及肺炎鏈球菌等多項公費疫苗，其中65歲以上長者、55至64歲原住民及符合條件的侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等，皆可依現行公費政策接種肺炎鏈球菌疫苗；流感及新冠疫苗也依年度公費接種計畫提供符合資格民眾接種。

林口長庚副院長邱政洵強調健康應提前布局，將持續推廣成人及公費疫苗接種，提升民眾預防意識。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚副院長邱政洵強調健康應提前布局，將持續推廣成人及公費疫苗接種，提升民眾預防意識。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚醫師陳藝瑄指肺炎不僅可能造成重症與住院，更可能對後續健康、家庭及個人生活品質帶來長遠的影響。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫師陳藝瑄指肺炎不僅可能造成重症與住院，更可能對後續健康、家庭及個人生活品質帶來長遠的影響。圖／林口長庚醫院提供

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