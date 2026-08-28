雨彈升級國家級警報響 7縣市豪大雨、高屏台東大雷雨

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，台中、南投、南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，豪雨：高雄市山區、屏東縣、恆春半島，大雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市。

中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時55分，有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。慎防溪河水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區積水、低能見度、雷擊。氣象署已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。陸上示警區域：高雄市茂林區、屏東縣三地門鄉、屏東縣霧臺鄉、台東縣延平鄉。