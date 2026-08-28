台14線晚間「樹倒石滑」 人止關路段雙向卡死72分鐘搶通

南投縣仁愛鄉台14線76.9公里人止關路段昨晚8時50分突發土石滑坡，並有路樹傾倒，土石、樹木占據路面，造成道路雙向中斷。仁愛警分局獲報後立即派員管制交通，聯繫埔里工務段搶修，晚間10時02分恢復單線雙向通行，目前仍持續清理及維護道路安全。

仁愛警分局表示，事發後立即派員前往現場，除實施交通管制，也通知埔里工務段到場處理。工務段緊急清除滑落土石及倒塌路樹，約1小時12分鐘後恢復單線雙向通行，避免道路長時間受阻。

據了解，人止關路段邊坡陡峭，地質構造屬較易風化的破碎岩層，8月山區又常有午後雷陣雨或颱風帶來集中降雨，若短時間降下大量雨水，容易增加邊坡土體含水量及重量，同時降低岩土間摩擦力，使原本不穩定的邊坡發生滑動。

這次滑坡過程也牽動邊坡上的路樹，部分樹木根系可能因雨水沖刷而鬆動，隨著土石滑落一併倒下，最終造成土石及路樹同時阻斷道路。

警方表示，目前埔里工務段仍持續進行後續清理及道路安全維護作業，提醒用路人行經山區道路務必提高警覺、減速慢行，尤其不要任意停車或逗留在邊坡及落石區域；若遇道路封閉或交通管制，應遵從現場員警及工作人員指示，以確保行車安全。

台14線人止關路段邊坡土石滑落，連帶造成路樹傾倒，工務段連夜搶修清理。圖／仁愛警分局提供

台14線76.9公里人止關路段昨晚發生土石滑坡，大量土石及路樹倒落路面，一度造成雙向交通中斷。圖／仁愛警分局提供

台14線76.9公里人止關路段昨晚發生土石滑坡，大量土石及路樹倒落路面，一度造成雙向交通中斷。圖／仁愛警分局提供