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大陸甲醛白菜引擔憂 中市衛生局：將啟動專案稽查加驗甲醛

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員黃守達指出，近日爆出大陸甲醛白菜事件，民眾擔心市面上白菜、娃娃菜是否經第三地輸入。衛生局表示，近期會啟動專案稽查，加驗甲醛。記者陳敬丰／攝影
台中市議員黃守達指出，近日爆出大陸甲醛白菜事件，民眾擔心市面上白菜、娃娃菜是否經第三地輸入。衛生局表示，近期會啟動專案稽查，加驗甲醛。記者陳敬丰／攝影

中國大陸河北省近日報出疑似將大白菜蘸取甲醛溶液再運輸販售，我國目前禁止大陸生鮮蔬菜進口，但仍有經第三地轉入或加工品進入的可能性，引發民眾擔憂。台中市衛生局表示，過去甲醛不在稽查檢驗項目，近日將啟動專案稽查，增加甲醛項目。

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢。民進黨議員黃守達指出，近日爆出河北甲醛白菜事件，有人拍到，工人在把白菜裝車運送前，會蘸用甲醛溶液，希望以此保存美觀、維持生鮮；人吃到甲醛可能出現噁心、腹痛甚至胃炎、潰瘍，甲醛也是致癌物質。

衛生局長曾梓展答詢表示，我國目前禁止進口大陸的生鮮食材，因此市面上不會買到大陸的生鮮白菜，但還是要預防大陸白菜可能經由第三地，比如越南等國家轉入台灣，此外要注意醃製食品，白菜是泡菜等醃製食品的主要材料。

黃守達表示，衛福部食藥署已經表明立場，中國生鮮蔬菜不能輸入，目前為止也沒有在台灣查到，但比如韓國就有發現加工食品使用大陸白菜、被驗出含有甲醛，台灣過去也曾查獲大陸蔬菜經第三地進入；現在很多市民擔心，在市場買到的越南進口娃娃菜可以保存好幾周，是不是大陸甲醛白菜？

黃守達說，過去檢驗甲醛主要是潤餅皮、米粉等等，但並不包含白菜，中央已經明確表示會把甲醛列為重點檢驗項目，中市府態度如何？食安風險是動態的，市府可以及時調整，重建產業秩序與消費者信心。

曾梓展說明，從2022年至今，市府抽驗白菜共61件，但主要是檢驗農藥是否符合標準，沒有檢驗是否含甲醛；近期既然發生大陸甲醛白菜事件，食安處會啟動專案稽查，特別加驗甲醛，市府本身有相關儀器，雖然人力吃緊，但會撥部分人力做這方面的工作。

民進黨議員王立任詢問，民眾能否透過觀察蔬菜的外觀，或者以其他方式減少吃到甲醛白菜的機率？曾梓展回答，白菜外觀、是否新鮮牽涉多項因素，比如包裝、含水量等，無法保證哪些樣態就是甲醛白菜；甲醛是揮發物質，多清洗會減少，真有疑慮可以先緩一緩，等市府查到一個段落再選購白菜或娃娃菜。

衛生局 甲醛 大陸

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