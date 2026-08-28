受颱風沙德爾影響 馬祖等地海運5航線21航次停航

受颱風沙德爾影響，交通部航港局表示，包含馬祖福澳-福州琅岐在內，今天共有5航線，合計21航次停航。

中央氣象署指出，今天颱風沙德爾外圍雲系及西南風影響，馬祖有陣雨或雷雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區及東半部山區有零星短暫陣雨，嘉義以南地區及中部山區並可能局部大雨，尤其嘉義以南地區易有短延時豪雨發生，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

航港局透過訊息指出，今天共5航線，合計21航次停航，包括馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、金門-石井全部停航。

其他像是基隆-馬祖部分停航（停航1航次、開航1航次，但是否開航以當日上午11時公告為主）；東港-小琉球部分停航（開航46航次、停航8航次）。

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，若有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

另外，在空運部分，根據民航局統計，今天截至上午10時，國內線取消32架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線均正常。