捷運三鶯線9月1日起收費 「三鶯線一日票」同步開賣只要60元

新北捷運三鶯線6月30日通車，歷經2個月免費試營運與系統優化，新北捷運公司今宣布，三鶯線將自9月1日起正式收費營運，同步推出每卡60元的「三鶯線一日票」，旅客可在購票當日營業時間內，不限次數進出捷運三鶯線，歡迎民眾搭乘捷運暢遊三鶯地區。

新北捷運公司統計，三鶯線試營運期間累計運量突破170萬人次，其中以頂埔站、鶯歌車站、陶瓷老街站、臺北大學站及三峽站，為運量前五名車站，顯示三鶯線除服務沿線通勤、通學需求，也有效串聯三峽、鶯歌地區的文化與觀光據點。

在旅客使用票證方面，試營運期間以一般電子票證占44%為最大宗，其次為社會福利票占36%、公共運輸定期票占12%，另學生票及單程票占8%。

新北捷運公司提醒，三鶯線於9月1日正式收費，票價採階梯費率，起程票價20元、最高35元，符合資格的敬老、愛心及兒童等優惠票種，亦可依規定享有優惠，旅客請依規定使用有效電子票證、單程票或公共運輸定期票進出站。

另為提供假日旅遊旅客更彈性搭乘選擇，新北捷運公司同步發售「三鶯線一日票」，每卡60元，限購票當日營業時間內使用，旅客可不限次數進出三鶯線各車站。民眾可搭乘捷運走訪三峽老街、臺北大學、新北市美術館、鶯歌陶瓷老街等沿線景點，輕鬆規劃低碳一日遊。

新北捷運公司今宣布，三鶯線將自9月1日起正式收費營運，同步推出每卡60元的「三鶯線一日票」。圖／新北捷運公司提供