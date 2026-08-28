快訊

MLB／1球失投釀137年首見紀錄 山本由伸：我很後悔

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

台男星讓座暖舉日網炸鍋！被封「高個子台灣帥哥」 200萬人朝聖

聽新聞
0:00 / 0:00

軍人買台鐵便當打9折還送豆奶 9月1日起限定7天優惠

中央社／ 台北28日電

台鐵今天宣布，攜手農糧署在9月1日至7日推出軍人節感恩優惠活動，現役軍人至台鐵直營便當門市購買便當，出示有效軍人身分證，享便當9折，並贈送1瓶國產陽光樂豆奶黃豆口味。

為感念國軍平日保家衛國的辛勞，台鐵公司發布新聞稿指出，與農糧署在115年9月1日至9月7日舉辦「軍人節感恩優惠活動」，向辛勞守護國家的國軍官兵致上誠摯謝意。

台鐵表示，活動期間，凡現役軍人本人至台鐵直營便當門市（不含民營販售台及列車上）購買任1款台鐵便當，出示有效「中華民國軍人身分證」即可享有台鐵便當9折，並免費贈送1瓶國產陽光樂豆奶黃豆口味（購買2個便當，即贈2瓶國產陽光樂豆奶，以此類推），數量有限，送完為止。

台鐵 便當 軍人

延伸閱讀

九三軍人節將至 640個業者響應敬軍活動優惠一次看

CAMA CAFE 進軍國軍營區！智慧咖啡販賣機搶攻封閉通路

抹茶控必吃！辻利茶舗「買1送1」回歸、一〇八抹茶茶廊霜淇淋買1送1

國旅補助 台中市加碼推「度假一整年」抽獎活動等5大優惠方案

相關新聞

沙德爾下午2時30分解除海警 入夜風雨漸歇、台灣東邊恐有低氣壓發展

沙德爾颱風強度減弱，暴風圈有縮小的趨勢，逐漸遠離馬祖海面，中央氣象署預計下午2時30分解除海上颱風警報。另外，同時受到西南風影響，中部和南部地區降雨相當明顯，氣象署持續發布豪雨特報。

雨彈升級國家級警報響 7縣市豪大雨、高屏台東大雷雨

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，台中、南投、南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，豪雨：高雄市山區、屏東縣、恆春半島，大雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市。

南部雨到9月6日 賈新興：颱風窩大爆發 班朗、科羅旺、杜鵑接力醞釀

南部的雨還要下多久？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，這波低壓帶長時降雨，至少要下到9月6日。此外，「西北太平洋颱風窩全面大爆發」，預估將有班朗、科羅旺、杜鵑3颱接力醞釀。

內政部解密3大鬼月禁忌 不能戲水、半夜晾衣原來跟好兄弟無關

農曆七月俗稱「鬼月」，習俗上家家戶戶會在中元節準備供品祭祀好兄弟，民間也流傳不少相關禁忌。內政部在官網舉了3個大家耳熟能詳的迷信，透過不同角度來解讀當中的涵義，讓民眾有更深一層體悟和了解，不會再感到害怕。

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

近日大雨不斷，除了出門不便之外，濕答答的衣物也成了生活難題。近日一名網友在Threads分享「浴室暖風機烘衣法」，掀起不少討論。雖然暖風功能確實能加速衣物乾燥，卻釣出不少網友分享慘痛經驗，直呼浴室暖風機根本是隱藏版「吃電怪獸」，甚至有人透露鄰居曾因此收到近2萬元電費帳單，讓原PO看完也忍不住直喊：「這個月電費我看是慘了！」

沙德爾颱風登陸浙江持續減弱遠離 氣象署下午2時30分解除海警

沙德爾颱風目前仍是輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報。中央氣象署科長劉宇其表示，隨著颱風上午登陸浙江之後，暴風圈會逐漸縮小，強度也會減弱。若沙德爾颱風行徑無特殊變化，預計下午2時30分解除海上颱風警報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。