軍人買台鐵便當打9折還送豆奶 9月1日起限定7天優惠

台鐵今天宣布，攜手農糧署在9月1日至7日推出軍人節感恩優惠活動，現役軍人至台鐵直營便當門市購買便當，出示有效軍人身分證，享便當9折，並贈送1瓶國產陽光樂豆奶黃豆口味。

為感念國軍平日保家衛國的辛勞，台鐵公司發布新聞稿指出，與農糧署在115年9月1日至9月7日舉辦「軍人節感恩優惠活動」，向辛勞守護國家的國軍官兵致上誠摯謝意。

台鐵表示，活動期間，凡現役軍人本人至台鐵直營便當門市（不含民營販售台及列車上）購買任1款台鐵便當，出示有效「中華民國軍人身分證」即可享有台鐵便當9折，並免費贈送1瓶國產陽光樂豆奶黃豆口味（購買2個便當，即贈2瓶國產陽光樂豆奶，以此類推），數量有限，送完為止。