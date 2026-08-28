內政部解密3大鬼月禁忌 不能戲水、半夜晾衣原來跟好兄弟無關

農曆七月俗稱「鬼月」，習俗上家家戶戶會在中元節準備供品祭祀好兄弟，民間也流傳不少相關禁忌。內政部在官網舉3個大家耳熟能詳的迷信，透過不同角度來解讀當中的涵義，讓民眾有更深一層體悟和了解，不會再感到害怕。

內政部表示，農曆七月十五日是中元節，但中元普渡並不限於單一日期，各地宮廟、社區及民眾多依地方傳統安排祭祀。包括基隆的「鷄籠中元祭」、嘉義民雄「大士爺祭」、宜蘭「頭城搶孤」等等，這些地方習俗皆融合當地歷史、族群記憶與社群特色，展現台灣多元且深具在地特色的民俗風貌。

除了各地的祭典以外，農曆七月容易讓人聯想到的就是流傳在民間的禁忌，內政部列舉3點民眾最熟悉的迷信，並以貼近生活的理由來解碼這些禁忌。

迷信1：半夜吹口哨、不亂跑 內政部指出這是因為早期沒有路燈，夜晚道路昏暗沒有照明，因此主要是提醒民眾夜間安全與防盜管理。 迷信2：忌去海邊或溪邊戲水 台灣農曆七月正逢颱風季節，而夏季天氣炎熱，許多人都喜歡到海邊、溪邊或河邊玩水，因此這項禁忌主要是提醒大家戲水安全。 迷信3：半夜不要晾衣服 內政部解釋，因為早期布料昂貴，為了避免晚上遭竊，並維持日出而作的作息管理，因此才會建議不要在晚上晾衣服。

除此之外，其他像是「拜空心菜湯」的有趣習俗，民間的說法是「有心請你，無心留你」，象徵讓好兄弟吃飽喝足後安心離開，這些也蘊含著早期人們生活的智慧與人情關懷。

內政部表示，中元普渡重在誠心，不在供品或紙錢多寡，鼓勵民眾採「以米代金」、「以功代金」，將心意轉化為白米、民生物資或公益捐款，在傳承民俗之餘，也兼顧環境保護與社會關懷。