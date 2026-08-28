台灣西南海域上午10時20分發生有感地震 規模4.4

2026年8月28日上午10時20分，在台灣西南部海域發生了一起芮氏規模4.4的有感地震。地震震源深度約為50.7公里，屬於淺層地震。震央位於高雄市政府南方約66.3公里處，靠近屏東縣沿海海域。這次地震的搖晃感主要集中在屏東縣及鄰近地區，最大震度達2級。

最大震度2級地區:屏東縣

震度2級屬於輕震，表示大多數人能感受到搖晃，電燈、懸掛物輕微擺動，靜止的汽車會輕輕搖晃。此震度通常不會造成明顯的物理損害或人身傷害，但提醒民眾保持警覺，注意周遭環境安全。

由於此次地震震度未達3級以上，無需進行較嚴格的震後應變措施。不過，仍建議民眾遵守基本防震守則，如遇強烈餘震時應迅速採取「趴下、掩護、穩住」的防護動作，避免靠近窗戶及懸掛物，並保持冷靜，確保人身安全。

此外，地震發生後，建議民眾檢查居家及工作場所的水、電、瓦斯管線是否破損，並注意收聽氣象與災害指揮中心發布的最新資訊。由於本次地震發生於海域且規模不大，暫時無海嘯警報。

防震意識及準備是降低災害風險的重要一環，建議民眾平時熟悉避難路線及防震物資存置位置，提升地震發生時的自救能力。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）