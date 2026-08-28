快訊

MLB／1球失投釀137年首見紀錄 山本由伸：我很後悔

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

台男星讓座暖舉日網炸鍋！被封「高個子台灣帥哥」 200萬人朝聖

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣西南海域上午10時20分發生有感地震 規模4.4

聯合新聞網／ 台北訊
08/28-10:20台灣西南部海域發生規模4.4有感地震
08/28-10:20台灣西南部海域發生規模4.4有感地震

2026年8月28日上午10時20分，在台灣西南部海域發生了一起芮氏規模4.4的有感地震。地震震源深度約為50.7公里，屬於淺層地震。震央位於高雄市政府南方約66.3公里處，靠近屏東縣沿海海域。這次地震的搖晃感主要集中在屏東縣及鄰近地區，最大震度達2級。

最大震度2級地區:屏東縣

震度2級屬於輕震，表示大多數人能感受到搖晃，電燈、懸掛物輕微擺動，靜止的汽車會輕輕搖晃。此震度通常不會造成明顯的物理損害或人身傷害，但提醒民眾保持警覺，注意周遭環境安全。

由於此次地震震度未達3級以上，無需進行較嚴格的震後應變措施。不過，仍建議民眾遵守基本防震守則，如遇強烈餘震時應迅速採取「趴下、掩護、穩住」的防護動作，避免靠近窗戶及懸掛物，並保持冷靜，確保人身安全。

此外，地震發生後，建議民眾檢查居家及工作場所的水、電、瓦斯管線是否破損，並注意收聽氣象與災害指揮中心發布的最新資訊。由於本次地震發生於海域且規模不大，暫時無海嘯警報。

防震意識及準備是降低災害風險的重要一環，建議民眾平時熟悉避難路線及防震物資存置位置，提升地震發生時的自救能力。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 規模 南海

延伸閱讀

預警失誤！四川4.7級地震竟報「7.7級」 官方揭涉事機構多次違規

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

沙德爾不襲台…中南部今明降雨劇烈竟跟颱風有關 下周恐有擾動靠近

尼泊爾西藏洪災 專家：地震誘發雪崩預防工程有難度

相關新聞

沙德爾颱風登陸浙江持續減弱遠離 氣象署下午2時30分解除海警

沙德爾颱風目前仍是輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報。中央氣象署科長劉宇其表示，隨著颱風上午登陸浙江之後，暴風圈會逐漸縮小，強度也會減弱。若沙德爾颱風行徑無特殊變化，預計下午2時30分解除海上颱風警報。

雨彈升級國家級警報響 7縣市豪大雨、高屏台東大雷雨

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，台中、南投、南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，豪雨：高雄市山區、屏東縣、恆春半島，大雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市。

南部雨到9月6日 賈新興：颱風窩大爆發 班朗、科羅旺、杜鵑接力醞釀

南部的雨還要下多久？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，這波低壓帶長時降雨，至少要下到9月6日。此外，「西北太平洋颱風窩全面大爆發」，預估將有班朗、科羅旺、杜鵑3颱接力醞釀。

內政部解密3大鬼月禁忌 不能戲水、半夜晾衣原來跟好兄弟無關

農曆七月俗稱「鬼月」，習俗上家家戶戶會在中元節準備供品祭祀好兄弟，民間也流傳不少相關禁忌。內政部在官網舉了3個大家耳熟能詳的迷信，透過不同角度來解讀當中的涵義，讓民眾有更深一層體悟和了解，不會再感到害怕。

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

近日大雨不斷，除了出門不便之外，濕答答的衣物也成了生活難題。近日一名網友在Threads分享「浴室暖風機烘衣法」，掀起不少討論。雖然暖風功能確實能加速衣物乾燥，卻釣出不少網友分享慘痛經驗，直呼浴室暖風機根本是隱藏版「吃電怪獸」，甚至有人透露鄰居曾因此收到近2萬元電費帳單，讓原PO看完也忍不住直喊：「這個月電費我看是慘了！」

沙德爾下午2時30分解除海警 入夜風雨漸歇 台灣東邊恐有低氣壓發展

沙德爾颱風強度減弱，暴風圈有縮小的趨勢，逐漸遠離馬祖海面，中央氣象署預計下午2時30分解除海上颱風警報。另外，同時受到西南風影響，中部和南部地區降雨相當明顯，氣象署持續發布豪雨特報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。