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沙德爾最快下午解除海警 低壓帶持續盤據 多雨天氣到9月上旬

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沙德爾颱風中心上午8時左右已經登陸浙江省玉環縣，隨著它登陸減弱，預估台灣北部海面以及馬祖附近海域的海上颱風警報也可望在今天下午解除。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站
沙德爾颱風中心上午8時左右已經登陸浙江省玉環縣，隨著它登陸減弱，預估台灣北部海面以及馬祖附近海域的海上颱風警報也可望在今天下午解除。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站

受到垂直風切增強影響，沙德爾颱風的強度今天清晨已經降為輕度颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天表示，沙德爾颱風中心上午8時左右已經登陸浙江省玉環縣，這也是今年第3個登陸此地點的颱風。

吳聖宇表示，沙德爾颱風結構變得不對稱，深厚對流集中在中心南側跟東南側，中心北側及西北側雲雨帶發展不佳，登陸後強度會快速減弱，可能很快就會降為熱帶性低氣壓。而隨著它登陸減弱，預估台灣北部海面以及馬祖附近海域的海上颱風警報也可望在今天下午解除。

雖然沙德爾颱風過門不入，主要環流都在海上通過，但是，吳聖宇說，受到其外圍西南風影響，昨天到今天在中南部地區都有降雨的現象，尤其嘉義以南地區雨量不小。從今天0時起到上午9時，屏東縣崁頂鄉累積雨量已經超過200毫米，高雄市小港區累積雨量也超過100毫米。如果加上昨天的降雨，屏東縣的累積雨量已經超過300毫米，高雄也有超過150毫米的雨量，持續呈現多雨的狀態。

目前氣象署仍持續發布嘉義以南地區的大雨及豪雨特報，吳聖宇說，今天台灣附近西南風水氣仍多，中南部地區有迎風面短暫陣雨或雷雨，嘉義以南地區累積雨量較大，有大雨或豪雨以及短時強降雨發生機會，白天陸地上還會有熱對流發展，也將為中南部山區帶來局部較大雨勢，有大雷雨出現的可能性。

相對的，苗栗以北到大台北，以及東半部地區位於西南風的背風面，天氣狀態相對穩定許多。他說，雖然預報顯示午後山區可能有局部熱對流發展降雨機會，但是預測降雨量不大，平地大致維持多雲的天氣為主。同時因為西南風以及海峽地形的影響，台灣海峽北部、台灣北部沿岸、恆春半島以及綠島蘭嶼等地有6至8級陣風發生機會。

周末雖然沙德爾颱風遠離，但是台灣附近持續陷入低壓帶環境內，大氣狀態仍不穩定。吳聖宇說，明天大環境大致仍以西南到偏南風為主，迎風面中部以南地區仍有短暫陣雨或雷雨機會，白天陸地上熱對流發展較旺盛，包括北部、東半部在內，各地普遍要留意局部大雷雨發生的可能性。

他說，周日台灣北部海域的風向轉為偏東風，南邊巴士海峽則仍維持西南風，台灣位於風向交會處，白天陸地上熱對流發展持續較為旺盛，各地午後仍將有局部大雷雨出現機會。

下周台灣附近的天氣仍不穩定，吳聖宇表示，低壓帶持續盤據在南海北部、台灣附近到日本以南海域，低壓帶中還會有新的擾動逐漸發展起來，其中之一可能就會落在台灣附近區域。雖然還不確定擾動會發展到什麼強度，但是低壓擾動在台灣周邊發展、活動勢必會帶來容易降雨的大氣條件，甚至會有較大雨勢發生的機會。

吳聖宇表示，低壓帶多雨的天氣，可能還要維持到9月上旬。要等到9月中旬以後，才有機會慢慢恢復相對較穩定的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾 沙德爾颱風 馬祖

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