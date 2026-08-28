太罕見！沙德爾登陸浙江玉環 粉專：該街道口不到50天颱風梅開三度

沙德爾颱風今天清晨減弱為輕度颱風，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，由中國氣象台最新資料顯示，沙德爾颱風已與上午8時5分在中國浙江省台州市玉環市坎門街道口附近登陸。這是繼7月11日巴威颱風、8月9日白海豚颱風，短短不到50天以來，第3度颱風登陸這個街道口。這個街道口在短時間內颱風梅開三度，也真的十分罕見。

而台灣方面，「觀氣象看天氣」表示，由於沙德爾颱風路徑較預期北偏，北海岸降雨也十分稀少，僅在東北角海域有長浪、馬祖及彭佳嶼海域有3米以上大浪發生。

中部以南地區從昨天起，持續受到新一波的西南風增強，在高屏地區有觀測到200至300毫米的累積雨量。「觀氣象看天氣」表示，今天上午在屏東崁頂、新埤、潮州、內埔、瑪家一帶，有強對流持續移入，有觀測到80至100毫米以上時雨量。

「觀氣象看天氣」表示，預估隨颱風深入中國，晚期西南風就會弱、南部地區降雨就有機會逐漸趨緩。後續天氣則密切關注台灣東方海域熱帶擾動92W發展，以及沙德爾颱風登陸後，殘存低壓水氣的移動狀況了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。