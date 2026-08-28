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將創8月最多颱風生成紀錄？賈新興曝數據：不是沒機會
本月已有8個颱風生成，2026年8月颱風數有機會破紀錄嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，如果熱帶性低氣壓TD25號今晚至明天增強為班朗颱風，以及明天至下周一在菲律賓東方海面有機會2個颱風生成，如果3個颱風都在8月底前生成，總計本月有11個颱風生成，就創1951年以來歷年8月最多颱風的紀錄了。
賈新興說，目前的紀錄，是1960年和1966年，分別有10個颱風生成。至於8月歷年最少颱風生成發生在2014年，只有1個跨界颱風金娜薇。所以嚴格說，8月歷年最少是零個颱風生成於西北太平洋。
還剩3天要創紀錄不容易，賈新興表示，但也不是沒有機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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