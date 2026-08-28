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比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友因為連日下雨，為了讓衣服能快乾，便利用浴室暖風機來加速烘乾，但不少過來人卻警告這麼做可能會讓電費暴增。圖／AI生成
有網友因為連日下雨，為了讓衣服能快乾，便利用浴室暖風機來加速烘乾，但不少過來人卻警告這麼做可能會讓電費暴增。圖／AI生成

近日大雨不斷，除了出門不便之外，濕答答的衣物也成了生活難題。近日一名網友在Threads分享「浴室暖風機烘衣法」，掀起不少討論。雖然暖風功能確實能加速衣物乾燥，卻釣出不少網友分享慘痛經驗，直呼浴室暖風機根本是隱藏版「吃電怪獸」，甚至有人透露鄰居曾因此收到近2萬元電費帳單，讓原PO看完也忍不住直喊：「這個月電費我看是慘了！」

原PO在Threads發文表示，最近連日下雨，赫然發現家中的浴室暖風機原來不只是洗澡時可以使用，開啟暖風功能後也能拿來烘衣服，加速衣物乾燥。他將這項「雨天妙招」分享上網，短時間內吸引超過2000人按讚，但不少過來人留言提醒，雖然方法方便，長時間使用可能讓電費大幅增加。

其中有網友分享鄰居的經驗，表示對方曾將浴室暖風機當成烘衣機使用，結果下一期電費帳單竟接近2萬元，看到金額時一度以為台電寄錯帳單。還有人指出，部分暖風機功率超過1000瓦，持續運轉相當耗電，尤其近期正值夏季用電量較高的時期，更要留意長時間使用造成的電費增加。

其他人也留言提醒，「乾燥熱風功能非常耗電喔」、「好用是好用，電費也很貴」、「建議沒事不要開暖風，收到帳單你會哭，尤其現在夏季電費」、「你收到帳單後就不敢烘了」、「我也是開好開滿，電費單來時，看到7000元非常納悶還抖著手」。

也有網友建議可以改用除濕機搭配電風扇，不僅省電又快乾，「除濕機更便宜啊，怎麼不用？」、「可以試試看除濕機，效果可能會更好，也更節省能源」、「除濕機比較省電」、「其實隨便一台電風扇直吹都比這強，還更快乾」、「暖風機是吃電大怪獸，我後來都用除濕機或是風扇」。

其實多數人都是利用暖風機來乾燥浴室裡的濕氣，之前《聯合新聞網》就曾報導過有人家中浴室沒有對外窗，洗完澡後都很潮濕，因此每天都會開啟暖風機3小時並搭配刮水，但浴室還是乾得很慢，而且電費還增加了。有日本家事達人建議，最好的方法應該要將門、窗關閉，然後再打開換氣扇，這樣才能集中濕氣，加速排出，還能有效防止發霉。

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